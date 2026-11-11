Ракетний корабель "Буян-М" й нафтові об'єкти: СБУ повідомила про результати нічних уражень

Нічна спецоперація стала спільним результатом роботи Служби безпеки України та інших підрозділів Сил оборони. Про ураження важливих цілей повідомила Служба безпеки України.

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Які результати атаки?

У середу, 11 листопада, російський порт в Усть-Лузі опинився під українською атакою. За попередніми даними, на терміналі "Новатек-Усть-Луга" ударні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" поцілили в інфраструктурні об'єкти, зокрема в кілька резервуарів місткістю по 30 тисяч тонн кожен.

Зверніть увагу! Порт Усть-Луга є одним із основних російських центрів експорту нафти, нафтопродуктів, зерна та інших вантажів через Балтійське море.

На місці влучання стався витік нафтопродуктів. Ще серйозніших руйнувань зазнав сусідній термінал "Усть-Луга Ойл", де після пошкодження низки резервуарів спалахнула сильна пожежа.

Вогонь також охопив термінал АТ "Фактор" та територію залізничної станції Лужська. Найбільше постраждали резервуарні парки, насосні станції, магістральні трубопроводи та обладнання для перевалки нафти.

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Також під удар потрапив малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ". Це судно ворог спустив на воду у 2022 році як носій крилатих ракет "Калібр" та "Онікс".

Окрім нафтових об'єктів та військового судна, українські фахівці наразі додатково перевіряють дані щодо можливого знищення бойових гелікоптерів окупантів.

Зазначимо, що вночі 11 листопада вибухи лунали в багатьох областях Росії. На територію країни-агресорки летіли сотні безпілотників. Усть-Луга стала основною цілллю атаки. РосЗМІ назвали удар по Ленінградській області наймасованішим від початку року.