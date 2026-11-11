Ракетный корабль "Буян-М" и нефтяные объекты: СБУ сообщила о результатах ночных ударов

Ночная спецоперация стала результатом совместной работы Службы безопасности Украины и других подразделений Сил обороны. О поражении важных целей сообщила Служба безопасности Украины.

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Какие результаты атаки?

В среду 11 ноября российский порт в Усть-Луге оказался под украинской атакой. По предварительным данным, на терминале "Новатек-Усть-Луга" ударные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" попали в инфраструктурные объекты, в том числе в несколько резервуаров вместимостью по 30 тысяч тонн каждый.

На месте попадания произошла утечка нефтепродуктов. Еще более серьезные разрушения получил соседний терминал "Усть-Луга Ойл", где после повреждения ряда резервуаров вспыхнул сильный пожар.

Огонь также охватил терминал АО "Фактор" и территорию железнодорожной станции Лужска. Больше всего пострадали резервуарные парки, насосные станции, магистральные трубопроводы и оборудование для перевалки нефти.

Также под удар попал малый ракетный корабль "Буян-М" "Наро-Фоминск". Это судно враг спустил на воду в 2022 году в качестве носителя крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Кроме нефтяных объектов и военного судна, украинские специалисты дополнительно проверяют данные о возможном уничтожении боевых вертолетов оккупантов.

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Что сказали в Генштабе?

В Генеральном штабе ВСУ отметили важность порта для экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Деньги от продажи ресурсов страна-агрессорка направляет на производство ракет и дронов для ударов по Украине.

Именно поэтому порт уже не в первый раз оказывается под ударами. В ночь на 11 ноября Силы обороны Украины снова поразили его инфраструктуру– подчеркнули в Генштабе.

По предварительной информации, в результате попаданий БПЛА по объектам нефтяной инфраструктуры порта больше всего пострадал резервуарный парк. Повреждены пять резервуаров с нефтепродуктами общим объемом 150 000 кубометров. Также удалось поразить:

установку гидрокрекинга;

аппарат воздушного охлаждения;

насосная станция;

причал, с которого отгружают нефтепродукты на танкеры.

Каждый пораженный резервуар, установка или причал сокращают нефтяные поступления в бюджет страны-агрессора, из которого финансируется война и оружие– отметили в военном командовании.

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Они добавили, что Силы обороны Украины, опираясь на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала России и принуждение агрессора к прекращению войны, которую он начал.

Обратите внимание! Порт Усть-Луга является одним из главных русских центров экспорта нефти, нефтепродуктов, зерна и остальных грузов через Балтийское море.

Отметим, что ночью 11 ноября взрывы раздавались во многих областях России. На территорию страны-агрессорки летели сотни беспилотников. Усть-Луга стала основной целью атаки. РосСМИ назвали удар по Ленинградской области самым массированным с начала года.