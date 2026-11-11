Россию атаковали сотнями БПЛА: взрывы раздавались от Балтики до юга страны

Об этом сообщает руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

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Что известно об атаке?

В ночь на 11 ноября в ряде российских регионов объявили воздушную тревогу из-за угрозы БПЛА. Сообщения о БПЛА поступали из Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областей.

Также об опасности предупреждали в Краснодарском крае, Адыгее, Карелии, Чувашии, Татарстане, Удмуртии и Оренбургской области.

Одной из основных целей атаки стал порт Усть-Луга в Ленинградской области. Около 03:39 местные жители начали публиковать видео пожара в районе портовой зоны. Впоследствии губернатор Александр Дрозденко подтвердил попадание нескольких БПЛА в порт.

Взрывы также слышали в Твери, где, по сообщениям местных жителей, российская ПВО вела огонь над жилыми кварталами. Во временно оккупированном Мариуполе около 04:22 сообщали о работе противовоздушной обороны за пределами города.

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В Смоленской области атака беспилотников затронула город Ярцево. По словам губернатора Василия Анохина, российская ПВО в течение ночи якобы уничтожила над регионом 37 БПЛА.

Взрывы также раздавались в Адыгее и Краснодаре. В Краснодаре из-за угрозы атаки родителей призвали временно не отправлять детей в школы и детские сады.

Российские власти заявляли о работе ПВО также в Ростовской, Калужской, Воронежской и Тульской областях. В частности, губернатор Ростовской области Юрий Слюсар сообщил об уничтожении около 40 беспилотников в нескольких районах.

А Минобороны России заявило, что в течение ночи дежурные средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 627 украинских беспилотников.

Каковы последствия атаки?

Больше всего сообщений о последствиях поступило из Ленинградской области. В портовой зоне Усть-Луги после попаданий возник пожар, а трансформаторную подстанцию аварийно отключили. По словам Дрозденко, пострадали трое работников порта, их травмы не представляют угрозы для жизни. Губернатор также заявил, что за ночь над областью якобы сбили около 150 беспилотников.

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Порт Усть-Луга является одним из ключевых российских центров экспорта нефти, нефтепродуктов, зерна и других грузов через Балтийское море.

Российские СМИ назвали эту атаку самой массированной на Ленинградскую область с начала года.

В городе Ярцево Смоленской области пожар возник в многоквартирном жилом доме. Губернатор Василий Анохин сообщил о гибели двух человек. По его словам, из дома эвакуировали десять жителей.

РЭБ направила дрон на жилой дом: смотрите видео

В Адыгее, в ауле Новая Адыгея, загорелся многоэтажный дом в жилом комплексе "Дарград". По сообщениям местных жителей, на крышу могли упасть обломки БПЛА. Предварительно, пострадавших нет, однако в некоторых квартирах выбило окна.

Пожар в доме из-за падения БПЛА: смотрите видео

В Калужской области обломки беспилотника повредили крышу частного дома, хозяйственную постройку, ограждение и автомобиль в Кировском округе.

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Атака также повлияла на авиасообщение. Из-за угрозы со стороны БПЛА временно ограничивали работу аэропортов Пулково, Пскова и Ижевска. В Пулково задерживали или отменяли рейсы, а два пассажирских самолета, следовавших в Санкт-Петербург, приземлились в Хельсинки. Кроме того, в Санкт-Петербурге сообщали о перебоях с мобильным интернетом.

Напомним, что с конца октября украинские беспилотники вывели из строя около трети мощностей по переработке нефти в России. Атаки беспилотников остановили работу производств в центральных регионах страны.