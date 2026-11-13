Удар по кораблю "Наро-Фоминск" в Балтийском море: капитан запаса ВМС раскрыл подробности атаки

Об этом в эфире 24 Канала рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко. По его словам, основными объектами для поражения в этой операционной зоне являются два российских порта – Усть-Луга и Приморск. Через них Россия экспортирует две трети своей нефти, что приносит колоссальные доходы в госбюджет врага. Это позволяет финансировать войну.

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Корабль поврежден

Как подчеркнул Рыженко, параллельно Силы обороны выбивают и другие цели. Успешная атака на "Наро-Фоминск" помогла и странам НАТО, ведь восемь крылатых ракет "Калибр", которые несет корабль, угрожали государствам этого региона. Это первый случай поражения столь современного и мощного надводного корабля противника с помощью дрона в этом регионе.

В середине ноября Балтийский флот РФ традиционно проводит итоговые учения. Корвет вышел в море недалеко от острова Гогланд для выполнения задач противовоздушной обороны, сопровождения судов и отработки ракетных ударов. Именно тогда его и поразил дрон. Несмотря на повреждения, корабль своим ходом направился в Санкт-Петербург на ремонт.

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Наши возможности по поражению беспилотными системами улучшаются. Мы можем наносить такие удары по кораблям даже в Балтийском море. Беспилотники летают уже на значительную дальность. Но понятно, что пока дроны не настолько мощны, чтобы потопить корабль– отметил Рыженко.

Рыженко прокомментировал удар по российскому судну в Балтийском море: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что Финляндия зафиксировала украинскую атаку на "Наро-Фоминск" утром 11 ноября. Впоследствии стало известно, что пораженный корабль направился в сторону Санкт-Петербурга.