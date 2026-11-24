Водночас диктатор визнав, що ситуація на ринку нафтопродуктів залишається непростою, пишуть росЗМІ.

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Що заявив Путін?

Путін заявив, що відповідь Росії на українські удари по об'єктах паливно-енергетичного комплексу є неминучою.

Відповідні дії з нашого боку неминучі, про це всі мають знати– пригрозив російський президент.

За його словами, Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні потужності, попри прямі заклики президента США Дональда Трампа не робити цього.

Окремо Путін висловився щодо енергетичних відносин із Європою. Він пригрозив європейським країнам скороченням постачання російських енергоресурсів.

Нашої нафти й газу в них буде менше, а проблем – більше– заявив він.

Крім погроз, російський президент прокоментував ситуацію на внутрішньому ринку нафтопродуктів. Він визнав, що вона залишається непростою.

За словами Путіна, після пікових значень на початку жовтня ціни на бензин у більшості регіонів Росії загалом стабілізувалися. Росії нібито вдалося зберегти стабільність внутрішнього паливного ринку.

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Водночас російський паливно-енергетичний комплекс, за його словами, має оперативно реагувати на співвідношення попиту та пропозиції пального в різних регіонах країни.

Нагадаємо, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер наполягають на якнайшвидшому укладенні мирної угоди між Україною та Росією, бажано до січня 2027 року. Як розповів Володимир Зеленський, така поспішність створює ризик того, що Україна буде змушена піти на значні поступки.

Водночас російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності припинити війну. Україна також зацікавлена в завершенні бойових дій, але не погодиться на домовленості всупереч власним інтересам.

Для початку реальних переговорів Росія має відчути сильний тиск з боку союзників України. Зокрема, рівень військової підтримки Києва та санкцій проти Москви повинен стати чітким сигналом для Кремля про необхідність припинити війну.