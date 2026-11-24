Про це глава держави повідомив під час спілкування із журналістами на пресконференції 24 листопада.

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Як Зеленський відреагував на пропозицію Лукашенка?

Володимир Зеленський розкритикував ідею зустрічі в Москві та назвав її несерйозною. Президент наголосив, що під час повномасштабної війни Україна не може проводити переговори в російській столиці.

"Ми перебуваємо у війні, ми не можемо зустрічатись у Москві, не можемо зустрічатись у Києві. Ми всі це прекрасно розуміємо. Коли хтось так говорить, це просто несерйозна розмова", – зазначив Зеленський.

Він також іронічно відреагував на слова Лукашенка про спільний переліт до Москви.

Він пропонує мене взяти. Я йому що, валіза, чи що? Взяти мене на літак і полетіти. Ну, в Москву, для чого? Нехай Лукашенко візьме Путіна і прилетить до Києва. Ми гарантуємо їм безпечний прийом. Це ж перемовини– заявив глава держави.

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За словами Зеленського, подібні неконструктивні ініціативи лише засмічують інформаційний простір і не наближають завершення війни.

Нагадаємо, під час інтерв'ю білоруського політика запитали, чи готовий він зустрітися з президентом України. У відповідь Лукашенко заявив, що війну потрібно зупинити, а Україна, Білорусь і Росія нібито мають разом визначати своє майбутнє.