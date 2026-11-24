Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами на пресс-конференции 24 ноября.

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Как Зеленский отреагировал на предложение Лукашенко?

Владимир Зеленский раскритиковал идею встречи в Москве и назвал ее несерьезной. Президент подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны Украина не может вести переговоры в российской столице.

"Мы находимся в состоянии войны, мы не можем встречаться в Москве, не можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит, это просто несерьезный разговор", – отметил Зеленский.

Он также иронично отреагировал на слова Лукашенко о совместном перелете в Москву.

Он предлагает меня взять. Я ему что, чемодан, что ли? Взять меня на самолет и улететь. Ну, в Москву, почему? Пусть Лукашенко возьмет Путина и прилетит в Киев. Мы гарантируем им безопасный прием. Это же переговоры– заявил глава государства.

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По словам Зеленского, подобные неконструктивные инициативы лишь засоряют информационное пространство и не приближают окончание войны.

Напомним, во время интервью белорусского политика спросили, готов ли он встретиться с президентом Украины. В ответ Лукашенко заявил, что войну нужно остановить, а Украина, Беларусь и Россия якобы должны вместе определять свое будущее.