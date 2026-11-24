Об этом сообщают белорусские СМИ.

Adv

популярные видео

Что Лукашенко сказал о встрече с Зеленским?

Во время интервью Лукашенко спросили, готов ли он встретиться с Владимиром Зеленским. В ответ белорусский политик заявил, что войну нужно завершить, а Украина, Беларусь и Россия якобы должны вместе договариваться о дальнейшей жизни.

Война продолжается, ее нужно остановить. И мы могли бы договориться. В любом случае мы втроем определим, каким будет будущее Украины, Беларуси и России. Мы – три славянских народа. Наше главное будет– сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул якобы особую роль трех стран в регионе.

Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, Александр Лукашенко продолжает повторять кремлевские тезисы о якобы милитаризации Запада и подготовке стран НАТО к войне. На саммите ОДКБ он обвинял европейские государства в увеличении расходов на безопасность и тренировке спецподразделений вблизи белорусских границ.

Реклама

В то же время белорусский диктатор пытается вовлечь Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан в противостояние с Западом. Однако в его заявлениях заметны и попытки дистанцироваться от действий России: говоря о государствах-террористах, которые проводят атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, он не называет конкретных стран.

Такая риторика может свидетельствовать о стремлении Лукашенко избежать прямой ответственности за преступления Кремля, хотя Беларусь остается ближайшим союзником Москвы. Одной из главных целей Лукашенко является получение места за столом будущих мирных переговоров по Украине. Это могло бы помочь ему вернуть международную субъектность, добиться ослабления санкций и выйти из дипломатической изоляции.

Кроме того, участие в переговорах может стать для белорусского диктатора способом избежать международной ответственности, в частности за соучастие в депортации украинских детей.