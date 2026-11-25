Причиною стало те, що Росія продовжує вимагати від України територіальних та інших поступок, неприйнятних для Києва, пише Financial Times.

Adv

популярні відео

Чому США відмовилися від бізнес-пропозицій для Росії?

Спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили європейським чиновникам, що корпоративні партнерства більше не є ключовою частиною американської пропозиції Москві.

Раніше Вашингтон розглядав масштабні спільні проєкти як один зі способів заохотити Кремль до припинення війни. Зокрема, у жовтні з'явилася інформація про переговори між високопосадовцями Росії та США щодо залучення американського інвестора до проєкту газопроводів "Північний потік", якими до повномасштабного вторгнення Росія постачала газ до Німеччини.

Крім того, Джаред Кушнер обговорював можливі інвестиції американських компаній у російські нафтові проєкти та виробництво титану. Він розглядав розвиток бізнесових зв'язків як важливу складову майбутнього мирного врегулювання.

Реклама

Однак згодом російська сторона охолола до цих пропозицій. За словами одного з чиновників, Москва зараз не зацікавлена в таких домовленостях.

Було досить очевидно, що росіяни зараз абсолютно не налаштовані на такого роду угоди– заявив співрозмовник видання.

Росія продовжує наполягати, щоб Україна відмовилася від власних територій та погодилася на інші поступки. Для Києва такі вимоги є неприйнятними.

Тож американська адміністрація фактично відклала ідею використання масштабних економічних проєктів як стимулу для Кремля. Якою буде подальша стратегія Вашингтона щодо переговорів із Москвою, наразі невідомо.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія буде змушена погодитися на припинення вогню, якщо Україна та її союзники збережуть стійкість і не дозволять Кремлю нав'язати свої умови. Важливим чинником тиску на агресора є також значні втрати російської армії та поступове виснаження економічних і військових ресурсів країни.

Реклама

Глава держави наголосив, що дипломатія залишається важливою для досягнення миру, однак позиція України на переговорах залежить від ситуації на фронті та підтримки партнерів. За його словами, Росія піде на припинення вогню, якщо не зможе зламати стійкість України, єдність Європи та підтримку з боку США.