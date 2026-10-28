США обговорюють з Росією спільні проєкти після завершення війни, – FT

Як повідомляє The Financial Times, Білий дім і Кремль обговорювали можливість відновлення роботи спільного підприємства біля берегів Сахаліну після закінчення бойових дій. Також ідеться про залучення американських корпорацій до плану відновлення постачання російської сировини до Європи через нафтопровід Дружба.

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Що відомо про плани США на співпрацю з Росією

Спецпосланець Стів Віткофф порушував питання потенційних комерційних домовленостей під час вересневої зустрічі з диктатором Путіним у Санкт-Петербурзі.

Представники президента Трампа обговорили економічні пропозиції з обома сторонами конфлікту, включаючи післявоєнну економічну програму, спрямовану на створення довгострокових можливостей для зростання та інвестицій в Україні, а також потенційні можливості для післявоєнної економічної співпраці з Росією. Економічні угоди будуть включені до комплексного мирного договору, який покладе край убивствам у цій жорстокій війні, і регулюватимуться ним; остаточне рішення ще не ухвалено– розповів американський чиновник.

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У Москві сприймають ці комерційні пропозиції як стимул для Трампа щодо нормалізації взаємин іще до фактичного закінчення війни.

Проте більшість ініціатив мають низькі шанси на реалізацію через непоступливість Путіна та побоювання бізнесу щодо повернення на російський ринок.

Зокрема, компанія ExxonMobil, яка брала участь у проєкті Сахалін-1, веде переговори виключно щодо отримання компенсації за конфісковану 30-відсоткову частку та не має наміру поновлювати свою діяльність у країні.

Серед інших ідей чиновники розглядають відновлення доступу американських авіакомпаній до повітряного простору Росії задля скорочення витрат на авіапальне під час транзиту. Ще один напрям передбачає повернення до постачання російського титану для цивільної авіації, співпрацю щодо якого після початку повномасштабного вторгнення розірвала компанія Boeing.

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Ці обговорення базуються на пропозиціях, які Стів Віткофф і Джаред Кушнер наприкінці минулого року обговорювали зі спеціальним посланцем Путіна з економічних питань Кирилом Дмитрієвим. Співрозмовник видання підкреслив причину відновлення таких контактів:

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План Дмитрієва полягав у тому, щоб дочекатися закінчення війни, але час минає, а війна не припиняється, тому вони вирішили рухатися вперед уже зараз.

Крім енергетичних питань, посадовці говорили про можливий продаж закордонних активів компанії Лукойл близьким до Білого дому інвесторам, спільний проєкт зрідженого природного газу на Алясці за участю компанії "Новатек" та послаблення обмежень на експорт калійних добрив. Водночас висувалася ідея передати управління Запорізькою АЕС компанії зі США для подальшого розподілу електроенергії.

Європейські партнери категорично виступають проти пом'якшення будь-яких обмежень до завершення бойових дій. Дипломати вказують, що економічні поступки не зупинять російську агресію, адже дії Кремля мотивовані прагненням тотального контролю, а не фінансовою вигодою.

Нагадаємо, що тристороння зустріч переговорних груп запланована на листопад. Головними темами стануть перші деескалаційні кроки, безпекові пріоритети української сторони та загальне закінчення війни.