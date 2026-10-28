США обсуждают с Россией совместные проекты после завершения войны, – FT

Как сообщает The Financial Times, Белый дом и Кремль обсуждали возможность возобновления работы совместного предприятия у берегов Сахалина после окончания боевых действий. Также речь идет о привлечении американских корпораций к плану возобновления поставок российского сырья в Европу по нефтепроводу "Дружба".

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Что известно о планах США по сотрудничеству с Россией

Специальный посланник Стив Виткофф поднимал вопрос о потенциальных коммерческих соглашениях во время сентябрьской встречи с диктатором Путиным в Санкт-Петербурге.

Представители президента Трампа обсудили экономические предложения с обеими сторонами конфликта, включая послевоенную экономическую программу, направленную на создание долгосрочных возможностей для роста и инвестиций в Украине, а также потенциальные возможности для послевоенного экономического сотрудничества с Россией. Экономические соглашения будут включены в комплексный мирный договор, который положит конец убийствам в этой жестокой войне, и будут регулироваться им; окончательное решение еще не принято– рассказал американский чиновник.

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В Москве воспринимают эти коммерческие предложения как стимул для Трампа к нормализации отношений еще до фактического окончания войны.

Однако у большинства инициатив низкие шансы на реализацию из-за неуступчивости Путина и опасений бизнеса по поводу возвращения на российский рынок.

В частности, компания ExxonMobil, участвовавшая в проекте "Сахалин-1", ведет переговоры исключительно о получении компенсации за конфискованную 30-процентную долю и не намерена возобновлять свою деятельность в стране.

Среди других идей чиновники рассматривают возобновление доступа американских авиакомпаний к воздушному пространству России с целью сокращения расходов на авиатопливо во время транзита. Еще одно направление предусматривает возобновление поставок российского титана для гражданской авиации, сотрудничество по которому после начала полномасштабного вторжения разорвала компания Boeing.

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Эти обсуждения основаны на предложениях, которые Стив Виткофф и Джаред Кушнер в конце прошлого года обсуждали со специальным посланником Путина по экономическим вопросам Кириллом Дмитриевым. Собеседник издания подчеркнул причину возобновления таких контактов:

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План Дмитриева заключался в том, чтобы дождаться окончания войны, но время уходит, а война не прекращается, поэтому они решили двигаться вперед уже сейчас.

Помимо энергетических вопросов, чиновники обсуждали возможную продажу зарубежных активов компании "Лукойл" инвесторам, близким к Белому дому, совместный проект по сжиженному природному газу на Аляске с участием компании "Новатэк" и ослабление ограничений на экспорт калийных удобрений. В то же время выдвигалась идея передать управление Запорожской АЭС компании из США для дальнейшего распределения электроэнергии.

Европейские партнеры категорически выступают против смягчения каких-либо ограничений до завершения боевых действий. Дипломаты отмечают, что экономические уступки не остановят российскую агрессию, ведь действия Кремля мотивированы стремлением к тотальному контролю, а не финансовой выгодой.

Напомним, что трехсторонняя встреча переговорных групп запланирована на ноябрь. Главными темами станут первые шаги по деэскалации, приоритеты украинской стороны в сфере безопасности и общее прекращение войны.