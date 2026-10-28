После разговора с Путиным они позвонили мне, – Зеленский о контакте со Стуббом и Стере

Об этом президент рассказал во время общения с представителями СМИ.

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Что рассказал Зеленский

В ночь на вторник, 27 октября, украинский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. Эти контакты стали продолжением предыдущей встречи в Осло и состоялись накануне беседы европейских политиков с лидером России.

Утром Стубб и Стере связались с российской стороной, чтобы озвучить позицию Украины и выслушать точку зрения Москвы. Сразу после этого они позвонили в Киев.

"В принципе, передали, что, похоже, есть ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби", – отметил Владимир Зеленский.

Трехсторонняя встреча переговорных групп запланирована на ноябрь. Главными темами станут первые шаги по деэскалации, приоритеты украинской стороны в сфере безопасности и общее прекращение войны.

В ходе работы технических групп ожидается достижение результатов по деэскалации в энергетике и на море. Также будут подниматься вопросы обмена пленными, их возвращения домой и формата будущей встречи на уровне лидеров.

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Отдельным важным пунктом являются гарантии безопасности для Украины, относительно которых есть соответствующий запрос к американцам и европейцам. В то же время Россия поднимает аналогичный вопрос и заявляет о необходимости собственных гарантий безопасности. Для информирования других партнеров Финляндия и Норвегия проведут переговоры с советниками по вопросам национальной безопасности стран Европы.

Изначально подготовка к переговорам должна была состояться в Брюсселе с участием американцев, лидеров Евросоюза и генерального секретаря НАТО.

Однако из-за вопросов, касающихся Ближнего Востока, американская сторона попросила изменить дату, чтобы их представители могли находиться в Вашингтоне. В настоящее время украинская сторона ожидает новых предложений относительно встречи с американской делегацией.