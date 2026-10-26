Зеленский объявил о встрече с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе

Об этом Зеленский сообщил в интервью ведущей Алле Мазур, а также сообщили источники "Радио Свободы". Между тем в Еврокомиссии отметили, что на данный момент таких встреч в графиках европейских лидеров нет, однако планы еще могут измениться.

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Что известно о переговорах

В интервью глава государства отметил, что дипломатический процесс выходит на более высокий уровень после серии предварительных консультаций в Норвегии.

Президент Украины отметил, что американские партнеры стремятся перейти от коротких брифингов к масштабному обсуждению архитектуры безопасности.

У нас был брифинг от американцев, и сейчас они хотят уже не брифинг, а широко обсудить вопросы безопасности, гарантий, ЕС и участия. И хотят встречу на этой неделе уже в Брюсселе– сказал Зеленский.

По его словам, в бельгийской столице запланированы встречи на уровне руководства Евросоюза и с участием генсека НАТО Марка Рютте.

Напомним, чтопрезидент подчеркнул, что нейтральный статус Украины и ограничения армии категорически неприемлемы. Глава государства также подчеркнул, что гарантии безопасности для нашей страны не могут определяться или диктоваться российской стороной.