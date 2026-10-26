Зеленський анонсував зустріч з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю ведучій Аллі Мазур, а також заявили джерела "Радіо Свободи". Тим часом у Єврокомісії зазначили, що станом на зараз таких зустрічей у графіках європейських лідерів немає, проте плани ще можуть змінитися.

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Що відомо про переговори

В інтерв'ю глава держави зазначив, дипломатичний процес виходить на вищий рівень після серії попередніх консультацій у Норвегії.

Президент України зауважив, що американські партнери прагнуть перейти від коротких інформувань до масштабного обговорення архітектури безпеки.

Ми мали бриф від американців, і зараз вони хочуть вже не бриф, а широко говорити про безпеку, про гарантії, про ЄС і участь. І хочуть зустріч на цьому тижні вже в Брюсселі– сказав Зеленський.

Згідно з його словами, у бельгійській столиці заплановані зустрічі на рівні керівництва Євросоюзу та за участю генсека НАТО Марка Рютте.

Нагадаємо, що президент наголосив, що нейтральний статус України та обмеження армії категорично неприйнятні. Глава держави також підкреслив, що гарантії безпеки для нашої країни не можуть визначатися чи надиктовуватися російською стороною.