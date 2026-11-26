Украина усиливает удары по российским авиабазам, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим маршрутам, создавая для Кремля все больше проблем в тылу. Это влияет не только на возможности российской армии, но и на переговорные позиции Москвы и реакцию западных партнеров.

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Политтехнолог Тарас Загородний в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, как атаки на российские НПЗ и авиабазы меняют ситуацию на войне, почему Кремль начал открыто реагировать на удары по своей инфраструктуре и как успехи Украины могут повлиять на позицию Дональда Трампа. Также он оценил, зачем Лукашенко предлагает гарантировать безопасность Владимиру Зеленскому и чего на самом деле стремится Беларусь.

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Удары по авиабазам и НПЗ как новый уровень давления

Украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и стратегические авиабазы вышли на новый уровень, что напрямую влияет не только на фронт, но и на глобальные переговоры. Поражение аэродрома Саваслейка и уничтожение носителей ракет "Кинжал" МиГ-31 является критически важным шагом. Это не старая советская техника, а новые самолеты, потеря которых существенно ограничивает возможности врага наносить террористические удары по украинскому бизнесу и инфраструктуре.

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Параллельно с этим системное выведение из строя российских нефтеперерабатывающих мощностей, в частности удары по Сизранскому и Новокуйбышевскому НПЗ, имеет накопительный эффект. Даже попытки ремонтировать сложное оборудование не позволяют заводам выйти на полную мощность.

Главная задача Украины в этом процессе – создать критический дефицит дизельного топлива в России в преддверии зимы. Это ставит под угрозу не только логистику оккупационных войск, но и базовое функционирование российской экономики при низких температурах.

Как Кремль реагирует на нарастание проблем

Реакция российских властей на эти удары проходит классические стадии принятия неизбежного. Сначала Кремль пытается замалчивать проблему в течение нескольких дней. Когда скрывать последствия становится невозможно, в информационное пространство выпускают правительственных чиновников, которые признают трудности, но уверяют в полном контроле над ситуацией.

Однако " последнее совещание с участием Владимира Путина ", где он открыто требовал усилить защиту объектов топливно-энергетического комплекса и угрожал неизбежными ответными ударами, свидетельствует о наступлении критической стадии. Лица российских чиновников на этом совещании ясно демонстрировали понимание реального положения дел: ситуация выходит из-под контроля.

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Давление на логистику России и реакция Европы

Параллельно с ударами по НПЗ Украина начала оказывать давление на логистические маршруты России в Балтийском и Средиземном морях. Атаки на теневой флот и инфраструктуру, через которую идут грузы в Индию и Китай, вызывают беспокойство в Европе. В частности, Италия нервничает из-за активности в районе Ливии, которую считает зоной своих исторических интересов, а Эстония вдруг вспомнила об экологии Балтийского моря.

Однако для Украины это легитимные военные цели в соответствии с Уставом ООН. Это давление является классическим инструментом международной политики: чем больше проблем ты способен создать, тем быстрее с тобой начинают договариваться на выгодных условиях.

Почему меняется позиция Трампа и что это означает для Беларуси

Успехи Украины на поле боя и в тылу врага напрямую влияют на позицию Дональда Трампа. Его риторика претерпела кардинальные изменения: от обещаний завершить войну за 24 часа до заявлений о том, что он не привязан к каким-либо срокам, ведь для танго нужны двое. Трамп переходит от стадии отрицания к принятию реальности, в которой Украина не собирается сдаваться.

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Более того, разговоры о гипотетических больших экономические соглашения между США и Россией оказались мертворожденными. Показательным индикатором здесь является поведение американских энергетических гигантов, таких как ExxonMobil и ее активы в России, которые остаются в состоянии застоя. Никаких реальных договоренностей не существует, поскольку нет предмета для разговора.

Действия Украины по уничтожению российского нефтегазового потенциала полностью соответствуют интересам американских энергетических компаний, являющихся спонсорами Республиканской партии. Им не нужны российская нефть и нефтепродукты на внешних рынках.

На фоне этих геополитических сдвигов активизировался и самопровозглашенный президент Беларуси. Его предложения выступить гарантом безопасности для Владимира Зеленского во времягипотетического визита в Москву являются попыткой вернуться в большую игру в роли миротворца. Лукашенко прекрасно помнит свою роль во вторжении 2022 года и сейчас пытается получить индульгенцию.

Наблюдая за тем, как методично Украина уничтожает российскую промышленность, он примеривает этот сценарий на Беларусь и откровенно боится. Его заявления – это трансляция российских ультиматумов в более мягкой форме, попытка заманить украинское руководство в ловушку переговоров на территории врага, где Москва традиционно использует шантаж и компромат. Однако Киев четко дает понять, что вопрос будущего Беларуси теперь зависит от Украины, а не от России.

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