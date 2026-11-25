Одразу попереджаю, щоб потім не бігали навколо з конвенціями і міжнародним правом: моя компетенція – це політичний та регіональний контекст. За рештою звертайтеся до фахівців з морського права. Про це пише Ігор Семиволос.

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Законна ціль

Між Україною і Росією триває міжнародний збройний конфлікт. Відповідно, російський військовий корабель є законною військовою ціллю, і для цього неважливо, як далеко він перебуває від зони активних бойових дій. Те саме стосується торговельного судна агресора, яке перевозить зброю.

І тут буде два "але". Перше, про яке варто згадати, аби не виглядати заангажованим. Порт Бенгазі – це лівійські внутрішні води, а Гаазька конвенція 1907 року забороняє бойові дії у водах і портах нейтральної держави. З цим наче зрозуміло.

Тепер друге "але". Нейтральність – це обов'язки для обох сторін. Нейтральна держава не повинна дозволяти воюючій стороні робити зі свого порту базу для військових операцій, а військові кораблі не можуть стояти там довше, ніж передбачено.

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Росія на постійній основі використовує порти на сході Лівії як логістичний вузол для перевезення зброї в Африку. Я вже мовчу про те, що це порушує збройове ембарго ООН щодо Лівії.

Звичаєве право морської війни передбачає, що коли нейтральна держава не може або не хоче припинити таке використання своєї території, інша воююча сторона може діяти сама, хоча зазвичай для цього потрібні попередження і відсутність іншого виходу. Я особисто іншого виходу не бачу.

Чи можемо ми взагалі говорити про нейтральність у цьому випадку?

Визнаний уряд Лівії порт Бенгазі не контролює. Угоди про морську співпрацю з Росією уклала влада сходу країни, яку міжнародно не визнають. Тобто Лівія як держава не має ефективного контролю над цією частиною своєї території і не може ані заборонити російську присутність, ані відповідати за неї.

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Підсумовуючи мою скромну думку: корабель агресора не стає недоторканним від того, що стоїть у чужому порту. А використання порту в Бенгазі ставить юридичне питання не стільки перед Україною, скільки перед тими, хто зробив цей порт російською базою або закривав на це очі, розраховуючи на плідний гешефт із Хафтаром.