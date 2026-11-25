Про причини такої реакції та геополітичні наслідки атаки в ефірі 24 Каналу розповів політолог Георгій Чижов.

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Занепокоєння Рима та внутрішньополітичні суперечки

За його словами, італійській владі варто шукати першопричину у власній бездіяльності, адже Москва вільно доставляла озброєння для сил Халіфи Хавтара морським шляхом. Якби Рим належним чином контролював морський простір і блокував постачання зброї, силам оборони України не довелося б втручатися.

Експерт зауважив, що значна частина італійського істеблішменту сприйняла знищення російських суден з роздратуванням через історичні амбіції в регіоні.

Не всім в Італії сподобалася атака українських морських дронів на російський військовий корабель у Лівії. Адже італійці завжди вважали цю країну своєю зоною впливу. Але насправді вони самі винні, оскільки Росія доставила туди зброю для нелегітимного уряду Халіфи Хавтара, який фактично контролює східну частину Лівії. Якби італійці ефективно контролювали морський простір і не допускали постачання зброї, Україні не довелося б втручатися– зазначив експерт.

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Удари Києва спричинили гострі суперечки в урядовій коаліції прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. Зокрема, лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні виступив проти подальшої допомоги Україні, стверджуючи, що зброя не повинна використовуватися на такій відстані від лінії фронту. Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловив занепокоєння Андрію Сибізі через загрозу нової хвилі міграції в разі дестабілізації ситуації в колишній колонії.

Політолог про те, чому нервує Рим та як Путін чіпляється за Середземне море: відео

Чому Лівія критично важлива для Кремля

На переконання аналітика, замість претензій Риму було б значно далекоглядніше налагодити координацію з українською розвідкою. Спільна взаємодія дозволила б своєчасно протидіяти спробам Росії закріпитися в Середземномор'ї.

Італії було б розумніше ділитися з українською розвідкою інформацією про зовнішніх гравців, насамперед Росію, які намагаються втручатися у внутрішні справи Лівії. Україна могла б використовувати свої можливості, які ми нещодавно побачили, щоб нейтралізувати наслідки такого втручання. Для Путіна Лівія надзвичайно важлива. Після зміни влади в Сирії Росія зберегла там військово-морську базу в Тартусі, але її можливості значно скоротилися. Тому Москва зараз тримається за Лівію. Це і можливість створювати проблеми Заходу, який підтримує уряд у Триполі, і важлива військова база– підкреслив Чижов.

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Після падіння режиму Башара Асада та закриття чорноморських проток Туреччиною Кремль гостро потребує плацдарму для підтримки свого "африканського корпусу" в Сахелі та Судані. Речник МЗС України Георгій Тихий нагадав військам Хавтара, що ворожі борти зі зброєю взагалі не мають перебувати в лівійських портах, а всі претензії слід висувати Москві. Успішна спецоперація показала, що в Середземному морі для бойових кораблів окупантів більше немає безпечних місць.

23 листопада українські морські дрони змогли потопити біля Лівії новітній корвет "Меркурій", ліквідувавши разом із ним і палубний вертоліт Ка-27.