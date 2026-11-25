О причинах такой реакции и геополитических последствиях атаки в эфире 24 Канала рассказал политолог Георгий Чижов.

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Обеспокоенность Рима и внутриполитические споры

По его словам, итальянским властям следует искать первопричину в собственном бездействии, ведь Москва беспрепятственно доставляла вооружение для сил Халифы Хавтара морским путем. Если бы Рим должным образом контролировал морское пространство и блокировал поставки оружия, силам обороны Украины не пришлось бы вмешиваться.

Эксперт отметил, что значительная часть итальянского истеблишмента восприняла уничтожение российских судов с раздражением из-за исторических амбиций в регионе.

Не всем в Италии понравилась атака украинских морских дронов на российский военный корабль в Ливии. Ведь итальянцы всегда считали эту страну своей зоной влияния. Но на самом деле они сами виноваты, поскольку Россия доставила туда оружие для нелегитимного правительства Халифы Хавтара, который фактически контролирует восточную часть Ливии. Если бы итальянцы эффективно контролировали морское пространство и не допускали поставок оружия, Украине не пришлось бы вмешиваться– отметил эксперт.

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Удары Киева вызвали острые споры в правительственной коалиции премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В частности, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини выступил против дальнейшей помощи Украине, утверждая, что оружие не должно использоваться на таком расстоянии от линии фронта. Между тем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил Андрею Сибиге обеспокоенность в связи с угрозой новой волны миграции в случае дестабилизации ситуации в бывшей колонии.

Политолог о том, почему нервничает Рим и как Путин цепляется за Средиземное море: видео

Почему Ливия критически важна для Кремля

По мнению аналитика, вместо претензий Рима было бы гораздо дальновиднее наладить координацию с украинской разведкой. Совместное взаимодействие позволило бы своевременно противодействовать попыткам России закрепиться в Средиземноморье.

Италии было бы разумнее делиться с украинской разведкой информацией о внешних игроках, прежде всего о России, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела Ливии. Украина могла бы использовать свои возможности, которые мы недавно увидели, чтобы нейтрализовать последствия такого вмешательства. Для Путина Ливия чрезвычайно важна. После смены власти в Сирии Россия сохранила там военно-морскую базу в Тартусе, но ее возможности значительно сократились. Поэтому Москва сейчас цепляется за Ливию. Это и возможность создавать проблемы Западу, который поддерживает правительство в Триполи, и важная военная база– подчеркнул Чижов.

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После падения режима Башара Асада и закрытия Черноморских проливов Турцией Кремль остро нуждается в плацдарме для поддержки своего "африканского корпуса" в Сахеле и Судане. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий напомнил войскам Хавтара, что вражеские суда с оружием вообще не должны находиться в ливийских портах, а все претензии следует предъявлять Москве. Успешная спецоперация показала, что в Средиземном море для боевых кораблей оккупантов больше нет безопасных мест.

23 ноября украинские морские дроны смогли потопить у берегов Ливии новейший корвет "Меркурий", уничтожив вместе с ним и палубный вертолет Ка-27.