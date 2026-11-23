О деталях операции и последствиях для противника в эфире 24 Канала рассказал подполковник Тарас Березовец. Он подчеркнул, что уничтоженный корабль выполнял ключевую функцию, потому что прикрывал сухогруз "Ангара" с оружием и техникой для российского "африканского корпуса". После потери базы в Сирии для Москвы было крайне важно как можно быстрее перестроить логистику через ливийских союзников.

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Почему российская ПВО оказалась бессильной

Корабль "Меркурий" был одним из новейших российских судов, строительство которых в России в настоящее время крайне ограничено. Потерю судна офицер назвал огромным и непоправимым ударом по амбициям Москвы в Африке и Латинской Америке. В то же время корабельная противовоздушная оборона оккупантов не смогла ничего противопоставить группе из 7 морских беспилотников из-за специфики их движения.

Движение беспилотника по непрямой траектории среди морских волн существенно затрудняет его обнаружение радарами, а высокое мастерство украинских операторов свело шансы россиян на нет– отметил Березовец.

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По словам военного, единственным относительно действенным средством противодействия катерам "Магура" для захватчиков остаются боевые вертолеты, однако имеющихся сил в порту оказалось недостаточно.

Тарас Березовец оценил фиаско флота РФ: видео

Удары на расстоянии 1000 километров и угроза для Прибалтики

Офицер также прокомментировал обвинения российских пропагандистов в том, что страны Балтии якобы причастны к удару по кораблю в Финском заливе. Он заверил, что Украина способна самостоятельно поражать цели на расстоянии более 1000 километров с помощью собственных дальнобойных беспилотников с автономным донаведением. Заявления россиян о пусках из Прибалтики призваны лишь обесценить достижения отечественного ВПК и попытаться спровоцировать региональный конфликт.

Однако страны Балтии сейчас находятся в зоне серьезного риска вражеских диверсий. Эстония с 1 декабря полностью закрывает сухопутную границу с Россией, поэтому это время является наиболее опасным для пограничных провокаций Кремля.

Ранее Силы обороны и СБУ вблизи ливийского порта Бенгази уничтожили российский корвет "Меркурий", отправив на дно не только современный корабль, но и палубный вертолет Ка-27.