І Служба безпеки України наочно демонструє яскраві відеодокази, а президент Володимир Зеленський уперше публічно це підтверджує. Ми заходимо в ті зони, де Росія роками почувалася абсолютно безкарною. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Проте щойно українські дрони дістають чергову жирну ціль за тисячі кілометрів від наших кордонів, на європейських пагорбах знову починається знайомий хор занепокоєння. Раптом виявляється, що знищення військових можливостей путінського режиму заважає багатьом поважним гравцям вести свій затишний бізнес і зберігати ілюзію стабільності.

Італійські страхи та лівійська вотчина Путіна

Показовою стала реакція Рима на наші удари по російських суднах у районі Лівії. Авторитетні західні медіа одразу зарясніли інсайдами: оточення прем'єрки Джорджі Мелоні вкрай занепокоєне. Чому ж в Італії раптом так здригнулися від того, що пішов на дно черговий російський військово-логістичний потенціал? Відповідь банальна й цинічна: Лівія – це колишня італійська колонія, яку в Римі ще з часів Муссоліні за звичкою вважають власною зоною виключних інтересів.

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Там панує кишеньковий диктатор Халіфа Хафтар, який збудував на сході Лівії своєрідне місцеве "ЛДНР". Цей режим повністю зав'язаний на Москву, тримається на російських багнетах, найманцях і нескінченних потоках зброї. Італійці ж панічно бояться двох речей: втрати контролю над нафтовими активами та нової хвилі нелегальних мігрантів, яких Кремль навчився віртуозно використовувати як гібридну зброю проти Південної Європи.

Тобто Москва використовує порти Лівії як плацдарм для проникнення в Африку, тримає за горло південь Європи міграційним шантажем, а винною чомусь намагаються зробити Україну, яка знищує ланцюжки постачання цієї путінської зарази. Логіка приголомшлива: не чіпайте росіян, бо вони ще більше розхитають Хафтара, і до нас попливуть човни з біженцями.

Хочеться запитати: а що нам ваші переживання? Хочете абсолютного спокою? Тоді давайте гроші, давайте системи ППО та далекобійну зброю, або прикладіть собі подорожника. Абонемент на європейський спокій закінчився в лютому 2022 року. Світ працює набагато простіше, і його правила диктує сила: якщо ви не здатні самостійно зачистити російський вплив на власному задньому подвір'ї, це зробить Україна, захищаючи власне виживання.

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"Екологічна шизофренія" та балтійські рибки

Але якщо реакцію італійців ще можна пояснити прагматичним страхом перед мігрантами, то заяви деяких балтійських партнерів переходять межу здорового глузду. До Києва приїжджає міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, а паралельно естонський прем'єр Крістен Міхал заявляє, що на різних рівнях передаватиме Україні застереження: мовляв, у Балтійському морі треба більше думати про екологію, коли тонуть російські судна.

Ви це серйозно? Путін щодня думає про те, як розчавити Естонію, зжерти країни Балтії й навіть не виплюнути кісточки, а вони в Таллінні переймаються долею балтійської тріски та салаки! Це класична європейська шизофренія: з одного боку, країна будує лінію оборони, закуповує боєприпаси й закриває кордони з агресором, а з іншого – читає нам моралі про флору і фауну Фінської затоки, коли там палає кремлівський танкер чи військовий борт.

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Коли російські ракети щоночі знищують наші міста, перетворюють на попіл українську енергетику та вбивають людей, розмови про шкоду для планктону від ураження законної військової цілі звучать як знущання. Стаття 51 Статуту ООН чітко гарантує Україні невіддільне право на самооборону. І якщо для цієї оборони потрібно перетворити вороже судно на підводний риф – воно буде перетворене на риф, попри будь-які стогони псевдоекологів.

Удар під дих тіньовому флоту Кремля

Атаки на російські кораблі в Балтійському та Середземному морях мають колосальне стратегічне значення, яке виходить далеко за межі звичайних морських перемог. Це системний розгром життєво важливих артерій путінського режиму.

Балтійський та Середземноморський шляхи – це дві критичні точки, через які Кремль вивозить награбовану нафту в обхід санкцій. Саме звідти курсують іржаві танкери тіньового флоту, прямуючи через Суецький канал до портів Індії та Китаю. Саме цими маршрутами Москва отримує сотні мільярдів доларів, якими фінансує виробництво ракет, снарядів і купує лояльність диктаторів на кшталт Хафтара чи Асада.

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Кожен підбитий корабель, кожен заблокований порт і кожен змушений змінити маршрут танкер – це прямий удар по бюджету російської війни. Ми не просто палимо залізо. Ми перекриваємо кисень усій кремлівській військовій машині, залишаючи Путіна без ресурсів, а його сателітів у Африці та на Близькому Сході – без безкоштовного "даху" та постачання зброї.

Україна довела, що здатна діяти самостійно, як справжній суб'єкт, а не прохач. Часи, коли ми з острахом чекали дозволу на кожен постріл, минули. Якщо російський корабель несе загрозу або фінансує геноцид українців, він горітиме – чи то в Чорному морі, чи біля берегів Лівії, чи у Фінській затоці. А тим, кому від цього неспокійно, варто нарешті усвідомити: мир настає не тоді, коли заплющують очі на звірства агресора заради дешевої нафти, а тоді, коли ворожий флот іде на дно.