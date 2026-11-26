Про це повідомляє Суспільне.

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Що відомо про вибух у Києві

Гучно у столиці було близько 6:59.

А за кілька хвилин до цього, о 6:55, Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА курсом на Вишгород/Київ з півночі.

Наразі про можливі наслідки атаки не повідомлялося.

Зауважте оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Водночас пізно увечері 25 листопада росіяни скерували на Київ "Циркони". Унаслідок цієї балістичної атаки постраждало 7 людей.

Влада повідомляла, що у Деснянському районі зафіксовано влучання у будівлю на території промзони. Туди прямували екстрені служби.

Також у цьому районі, попередньо, було влучання у ще одну нежитлову будівлю. Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі. Там також на місці були екстрені служби.

Згодом Кличко заявив про влучання у торговий центр у все тому ж Деснянському районі. У мережі писали про приліт у "Проспект" на лівому березі – росіяни атакували його двічі.