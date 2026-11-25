Окупанти вкотре атакували Київ балістичними ракетами ввечері 25 листопада. У столиці України було гучно.
Про вибухи у Києві з'явилася інформація близько 23:45. Перед цим Повітряні сили заявили про швидкісну ціль у бік столиці.
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Що відомо про удар по Києву?
За даними Повітряних сил, в Україні загроза застосування балістичного озброєння. Моніторингові ресурси уточнили, що Росія запускала ракети з Брянська. Летіли вони через Чернігівщину.
За попередніми даними, на Київ летіло від 4 до 8 балістичних ракет. Імовірно, РМ-48У з комплексів С-400.
Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив атаку.
Вибухи у столиці. Місто під атакою балістики
Наразі більше офіційної інформації немає. Станом на 23:00 балістична загроза все ще залишалася та не було відбою, однак росіяни більше нічого у бік України не запускали.
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