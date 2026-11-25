Про вибухи у Києві з'явилася інформація близько 23:45. Перед цим Повітряні сили заявили про швидкісну ціль у бік столиці.

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Що відомо про удар по Києву?

За даними Повітряних сил, в Україні загроза застосування балістичного озброєння. Моніторингові ресурси уточнили, що Росія запускала ракети з Брянська. Летіли вони через Чернігівщину.

За попередніми даними, на Київ летіло від 4 до 8 балістичних ракет. Імовірно, РМ-48У з комплексів С-400.

Згодом мер Києва Віталій Кличко підтвердив атаку.

Вибухи у столиці. Місто під атакою балістики– зазначив він.

Наразі більше офіційної інформації немає. Станом на 23:00 балістична загроза все ще залишалася та не було відбою, однак росіяни більше нічого у бік України не запускали.