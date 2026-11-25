Информация о взрывах в Киеве появилась около 23:45. Перед этим Воздушные силы сообщили о высокоскоростной цели, направляющейся в сторону столицы. После прозвучала тревога.

Adv

популярные видео

Что известно об ударе по Киеву?

По информации Воздушных сил, в Украине существует угроза применения баллистического оружия. Мониторинговые ресурсы уточнили, что Россия запускала ракеты из Брянска. Они двигались через Черниговскую область.

По предварительным данным, на Киев летело от 4 до 8 баллистических ракет. Вероятно, РМ-48У из комплексов С-400.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку.

Взрывы в столице. Город подвергся баллистической атаке– отметил он.

На данный момент больше официальной информации нет. По состоянию на 23:00 баллистическая угроза все еще сохранялась и не было отбоя, однако россияне больше ничего в сторону Украины не запускали.

Каковы последствия атаки?

По словам Кличко, в Деснянском районе зафиксировано попадание в здание на территории промзоны. Туда направились экстренные службы.

Реклама

Кроме того, в Деснянском районе, по предварительным данным, произошло попадание в еще одно нежилое здание. Имеется информация о разрушениях и о том, что, возможно, есть пострадавшие. Там также на месте находятся экстренные службы.

Впоследствии Кличко заявил о попадании в торговый центр в том же Деснянском районе.

Добавим, что Россия в последнее время часто обстреливает Киев как баллистическими ракетами, так и реактивными "Шахедами". В частности, в середине дня 23 ноября удар пришелся на исторический центр города.

А во время массированной атаки ночью 20-го числа россияне обстреливали мосты столицы из баллистического оружия. Также тогда, к сожалению, не обошлось без многочисленных жертв.