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В Подольском районе зафиксировано попадание дрона в жилой дом
В Подольском районе столицы произошло предварительное попадание БПЛА в жилое здание. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, добавив, что экстренные службы уже направляются на место.
Один из раненых в Киеве оказался гражданином США
В КМВА уточнили данные о пострадавших в результате российской атаки на столицу, отметив, что раненый иностранец является гражданином США. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь.
Число пострадавших в столице возросло до трех человек
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки ранения получили три человека. Среди пострадавших есть иностранный гражданин.
Огонь перекинулся на жилой дом, есть пострадавший
В Шевченковском районе пламя охватило первый этаж пятиэтажного дома, повреждены балконы. Из дома спасли двух человек, один житель получил травмы, сообщил мэр Виталий Кличко.
В Печерском районе пламя перекинулось на жилой дом
Огонь от охваченных пламенем припаркованных автомобилей перекинулся на балконы соседнего дома, также было выбито много окон. По данным местных групп в соцсетях, одного пострадавшего взяла скорая помощь, пожар уже локализован.
В Печерском районе загорелся автомобиль
КМВА сообщила о падении обломков в Печерском районе, что привело к возгоранию легкового автомобиля.
В центре Киева упали обломки и загорелись автомобили
Городские власти сообщили о первых случаях возгорания автомобилей в центральной части города в результате отражения воздушной атаки.
В Голосеевском районе произошел пожар на объекте, представляющем стратегическое значение
Обломки БПЛА привели к возгоранию транспортного средства на территории инфраструктурного объекта, туда направили спасателей.
23 ноября в середине дня оккупанты вновь провели атаку на Киев с помощью беспилотников. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, а также Киевская городская военная администрация.
Пожар в жилом доме в центре
Наибольшие разрушения понес Шевченковский район, где обломки упали в жилой зоне. По уточненным данным столичных властей, сначала произошло возгорание двух автомобилей, после чего пламя быстро перекинулось на первый этаж пятиэтажного жилого дома. Огнем и взрывной волной также были повреждены балконы со второго по четвертый этаж.
Спасатели эвакуировали и спасли из опасного здания двух человек. Одному жителю, получившему ранение, врачи оказывают неотложную помощь на месте.
Пожары в Голосеевском и Печерском районах
Помимо центральной части столицы, под ударом оказался и Голосеевский район. Там обломки вражеского беспилотника упали на территорию объекта критической инфраструктуры, в результате чего загорелись припаркованные транспортные средства.
Также возгорание одного автомобиля после падения обломков зафиксировали в Печерском районе Киева. В настоящее время все пожары локализуют сотрудники ГСЧС.
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