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23 ноября в середине дня оккупанты вновь провели атаку на Киев с помощью беспилотников. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, а также Киевская городская военная администрация.

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Пожар в жилом доме в центре

Наибольшие разрушения понес Шевченковский район, где обломки упали в жилой зоне. По уточненным данным столичных властей, сначала произошло возгорание двух автомобилей, после чего пламя быстро перекинулось на первый этаж пятиэтажного жилого дома. Огнем и взрывной волной также были повреждены балконы со второго по четвертый этаж.

Спасатели эвакуировали и спасли из опасного здания двух человек. Одному жителю, получившему ранение, врачи оказывают неотложную помощь на месте.

Пожары в Голосеевском и Печерском районах

Помимо центральной части столицы, под ударом оказался и Голосеевский район. Там обломки вражеского беспилотника упали на территорию объекта критической инфраструктуры, в результате чего загорелись припаркованные транспортные средства.

Также возгорание одного автомобиля после падения обломков зафиксировали в Печерском районе Киева. В настоящее время все пожары локализуют сотрудники ГСЧС.