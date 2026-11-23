Хронологія подій Остання подія 4 хв тому 23 листопада 2026 16:33 16:33, 23 листопада У Подільському районі зафіксовано влучання дрона в житловий будинок У Подільському районі столиці сталося попереднє влучання БпЛА в житлову будівлю. Про це повідомив мер Віталій Кличко, додавши, що екстрені служби вже прямують на місце. 16:14 16:14, 23 листопада Один із поранених у Києві виявився громадянином США У КМВА уточнили дані щодо постраждалих унаслідок російської атаки на столицю, зазначивши, що поранений іноземець є громадянином США. Усім потерпілим лікарі надають необхідну допомогу. 16:04 16:04, 23 листопада Кількість постраждалих у столиці зросла до трьох осіб Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки поранення дістали троє людей. Серед постраждалих є іноземний громадянин. 15:56 15:56, 23 листопада Вогонь поширився на житловий будинок, є постраждалий У Шевченківському районі полум'я охопило перший поверх п'ятиповерхівки, пошкоджено балкони. З будинку врятували двох людей, один мешканець дістав травми, повідомив мер Віталій Кличко. 15:56 15:56, 23 листопада У Печерському районі полум'я перекинулося на житловий будинок Вогонь від охоплених полум'ям припаркованих автівок поширився на балкони сусіднього будинку, також вибито багато вікон. За даними місцевих пабліків, одного потерпілого забрала швидка, пожежу вже локалізували. Реклама 15:37 15:37, 23 листопада У центрі столиці внаслідок удару дрона пошкоджено школи Через ворожу атаку безпілотника в центрі Києва зафіксовано пошкодження будівель шкіл, повідомили кореспонденти BBC News Україна з місця події. джерело 15:30 15:30, 23 листопада У Печерському районі загорівся автомобіль КМВА повідомила про падіння уламків у Печерському районі, що призвело до пожежі в легковому авто. 15:22 15:22, 23 листопада У центрі Києва впали уламки та спалахнули машини Міська влада заявила про перші займання автівок у центральній частині міста внаслідок відбиття повітряної атаки. 15:21 15:21, 23 листопада У Голосіївському районі спалахнула пожежа на критичному об'єкті Уламки БПЛА спричинили загоряння транспорту на території об'єкта інфраструктури, туди спрямували рятувальників.

Окупанти посеред дня 23 листопада знову атакували Київ за допомогою безпілотників. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, а також Київська міська військова адміністрація.

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Пожежа в житловому будинку в центрі

Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район, де уламки впали в житловій зоні. За уточненими даними столичної влади, спочатку виникло загоряння двох автомобілів, після чого полум'я швидко перекинулося на перший поверх п'ятиповерхового житлового будинку. Вогнем та вибуховою хвилею пошкоджено також балкони з другого по четвертий поверх.

Рятувальники евакуювали та врятували з небезпечної будівлі двох людей. Одному мешканцю, який дістав поранення, лікарі надають невідкладну допомогу на місці.

Загоряння у Голосіївському та Печерському районах

Окрім центральної частини столиці, під ударом опинився й Голосіївський район. Там уламки ворожого безпілотника впали на територію об'єкта критичної інфраструктури, унаслідок чого загорілися припарковані транспортні засоби.

Також займання одного автомобіля після падіння уламків зафіксували в Печерському районі Києва. Наразі всі пожежі локалізують працівники ДСНС.