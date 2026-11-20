Хронология событий Последнее событие 6 мин назад 20 ноября 2026 12:20 12:20, 20 ноября В Польше упали две российские ракеты и беспилотник Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил вторжение в воздушное пространство и падение двух ракет, в том числе Х-101, а также реактивного дрона. По его словам, разрушений критически важной инфраструктуры и пострадавших нет. 11:58 11:58, 20 ноября В Киеве число пострадавших возросло до семнадцати В Киевской городской военной администрации сообщили, что число пострадавших в результате российской атаки возросло до 17 человек, шестеро погибли. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы. Фото: 24 Канал 11:50 11:50, 20 ноября Во Львове число раненых возросло до десяти Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что число пострадавших в медицинских учреждениях города возросло до 10 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Также зафиксировано попадание в грузовой терминал станции Скнилов. 11:49 11:49, 20 ноября Минэнерго подтвердило отключение электроэнергии в Киеве и десяти областях Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов заявил, что из-за попаданий в энергообъекты остались без электричества потребители в столице и 10 регионах, а украинские АЭС сократили выработку. В ходе восстановительных работ в Харьковской области пострадали двое энергетиков. 11:30 11:30, 20 ноября Россия нанесла удар новой волной крылатых ракет по западу Украины По словам начальника управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, общее количество примененных крылатых ракет превысило 101 единицу, а основные усилия второй волны враг сосредоточил на западных областях. Реклама 11:22 11:22, 20 ноября Военно-воздушные силы обнародовали результаты массированного воздушного удара Силы ПВО уничтожили 462 вражеские цели, однако попадания ракет и беспилотников зафиксированы в 23 местах, а обломки сбитых целей упали еще на 10 участках, сообщило "Суспильне". 11:21 11:21, 20 ноября Число погибших в результате удара по Украине возросло до восьми Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что под ударом оказались Киев и девять областей страны, где в общей сложности пострадали 28 человек, а в столице погибли шесть человек. источник 11:01 11:01, 20 ноября Польша расследует падение неизвестного объекта во время обстрела Оперативное командование Вооруженных сил Польши направило войска территориальной обороны к месту возможного столкновения, а камеры зафиксировали взрыв возле Хмилека. 10:50 10:50, 20 ноября СБУ возбудила дело о военном преступлении во Львове Следователи фиксируют обстоятельства удара реактивными дронами и ракетами по гражданской и железнодорожной инфраструктуре станции Скнилов. 10:28 10:28, 20 ноября Власти Львова сообщили о десяти раненых в городе Заместитель мэра Андрей Москаленко сообщил, что россияне выпустили более 15 ракет и 10 дронов, повредив дорогу и водопровод. источник Фото: 24 Канал 10:11 10:11, 20 ноября На западе Украины уничтожено 95 воздушных целей Воздушное командование "Запад" уничтожило 38 крылатых ракет "Калибр", 19 ракет Х-101 и 38 реактивных беспилотников. 09:29 09:29, 20 ноября Попадание в станцию Скнилов привело к гибели людей Мэр Андрей Садовый подтвердил, что в билетный терминал станции Скнилов попал прямой удар, в результате чего погибли два человека. источник Показать ещё 2 события

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киева, Львова и других городов. О последствиях вражеского обстрела в эфире телеканала рассказал первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко на 24 Канале. По его словам, оккупанты выпустили по городу более 15 ракет и свыше десятка реактивных дронов.

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Удар по железнодорожной станции "Скнилов" во Львове

Основной удар на Львовщине пришелся на железнодорожную станцию "Скнилов". Российская ракета попала в помещение билетного терминала, в результате чего два человека погибли на месте, а еще десять получили ранения. Двое пострадавших находятся в медицинских учреждениях в тяжелом состоянии.

Рядом со станцией на улице Авиационной образовалась воронка глубиной в несколько метров. Разрушения привели к повреждению водопроводных сетей, поэтому проезд по магистрали временно перекрыт коммунальными службами до завершения ремонта. Водоснабжение микрорайона поддерживается благодаря подключенным генераторам на насосных станциях.

Повреждения мостовых переходов в столице

В Киеве вражеские ракеты повредили сразу три моста через Днепр: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. Движение транспорта между правым и левым берегами существенно затруднено, а коммунальные службы ввели специальный режим передвижения по переправам. В результате ударов по объектам города также погибли работники водоканала, а давление воды временно снизилось в пяти районах столицы.

Инцидент у польской границы

Во время массированного обстрела Украины неизвестный воздушный объект пересек границу Польши. По данным наблюдения, вблизи села Хмелек, в 46 километрах от украинской границы, зафиксирован взрыв. Оперативное командование польской армии направило на место поисково-спасательные подразделения Вооруженных сил территориальной обороны для выяснения обстоятельств происшествия.