Про це в ефірі 24 Каналу розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. За його словами, внаслідок комбінованої атаки загинули дві людини. Також відомо, що ще 10 людей зазнали поранень. Двоє з них перебувають у важкому стані.

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Уламки знайшли в різних районах міста

Як наголосив Москаленко, ворог вдарив по квиткових касах на залізничній станції "Скнилів". Також у Львівській області під ударом були об'єкти енергетичної інфраструктури. Уламки від ракет та дронів знайшли у Франківському та Залізничному районах міста та в Лисиничах.

Маємо графіки аварійних та планових відключень. Вже зараз підключені генератори, які качають воду на насосних станціях, щоб було водопостачання. Знеструмлена одна підстанція, то тимчасово рух одного трамвая не виконувався. Найгірше, що загинули люди– зазначив Москаленко.

Зверніть увагу! У Львові вже відновили рух трамвая №3, який не курсував через атаку.

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Наразі на місці удару працюють правоохоронці. Також сьогодні буде обмежений рух транспорту вулицею Авіаційною. А мешканців, які потребуватимуть тимчасового прихистку, поселятимуть у гуртожитки та готелі.

Ми маємо міську програму з компенсації щодо вікон та дверей. Це централізовано відновлюємо. Зараз завершуємо обстеження в різних районах міста. Мешканці можуть звернутися в будь-який спосіб. Або в ЦНАП, або в штаб, який на місці працює. Або на гарячу лінію 1570. Усе працює– підкреслив Москаленко.

Додамо, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що ворог влучив по квитковому терміналу на залізничній станції "Скнилів".