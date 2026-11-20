Об этом в эфире 24 Канала рассказал первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. По его словам, в результате комбинированной атаки погибли 2 человека. Также известно, что еще 10 человек получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Adv

популярные видео

Обломки нашли в разных районах города

Как подчеркнул Москаленко, враг нанес удар по билетным кассам на железнодорожной станции "Скнилов". Также во Львовской области под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры. Осколки от ракет и дронов обнаружили во Франковском и Железнодорожном районах города, а также в Лисиничах.

У нас есть графики аварийных и плановых отключений. Уже сейчас подключены генераторы, которые качают воду на насосных станциях, чтобы обеспечить водоснабжение. Обесточена одна подстанция, поэтому временно движение одного трамвая было приостановлено. Хуже всего, что погибли люди– отметил Москаленко.

Реклама

Обратите внимание! Во Львове уже возобновили движение трамвая №3, который не курсировал через атаку.

Сейчас на месте удара работают правоохранители. Также сегодня будет ограничено движение транспорта по улице Авиационной. А жителей, которым потребуется временное жилье, будут размещать в общежитиях и гостиницах.

У нас есть городская программа компенсации за окна и двери. Это восстанавливаем централизованно. Сейчас завершаем обследование в разных районах города. Жители могут обратиться любым способом. Либо в ЦПАУ, либо в штаб, который работает на месте. Либо на горячую линию 1570. Все работает– подчеркнул Москаленко.

Добавим, что мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что враг попал по билетному терминалу на железнодорожной станции "Скнилов".