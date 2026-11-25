Проблема полягає в тому, що спеціальне законодавство визначає порядок виплати грошового забезпечення родичам військовослужбовця, але фактично ігнорує гарантовані сімейним законодавством України майнові права другого з подружжя на ці кошти. Детальніше поглянемо на цю ситуацію крізь призму чинного законодавства в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Як розподіляється грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця?

Відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" за зниклим безвісти військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення.

Військовослужбовець має право заздалегідь скласти особисте розпорядження, у якому визначити осіб та частки грошового забезпечення, що виплачуватимуться їм у разі його полону або зникнення безвісти. Якщо таке грошове розпорядження не складалось, то 50% грошового забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця рівними частками виплачується дружині (чоловіку), законним представникам малолітніх та неповнолітніх дітей, дітям з інвалідністю з дитинства та батькам такого військовослужбовця. У разі відсутності таких осіб право на виплату вже 20% грошового забезпечення мають повнолітні діти та рідні брати і сестри, законним представником яких є військовослужбовець.

Інші 50 % грошового забезпечення зниклого безвісти військового не виплачуються родичам, а зберігаються за військовослужбовцем шляхом його депонування на спеціальному рахунку.

Фактично за відсутності особистого грошового розпорядження та за наявності родичів першої категорії половина грошового забезпечення виплачується сім'ї, а інша половина накопичується для самого військовослужбовця.

У чому полягає правова колізія?

Відповідно до статей 60 та 61 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. Об'єктом такої власності, зокрема, є заробітна плата, пенсія, стипендія та інші доходи, одержані одним із подружжя.

Грошове забезпечення військовослужбовця за своєю правовою природою є його заробітною платою (доходом), тож за вказаними вище нормами сімейного законодавства України підпадає під режим спільної сумісної власності подружжя.

Водночас норми Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", як спеціального законодавства, як зазначалося вище, встановлюють, що у разі зникнення безвісти військовослужбовця 50% його грошового забезпечення виплачується визначеним законом членам сім'ї рівними частками.

При цьому такий порядок не передбачає попереднього виділення з грошового забезпечення частки другого з подружжя у спільному майні та фактично не враховує положень Сімейного кодексу України. Військові частини, виконуючи встановлений порядок виплат, відповідно не здійснюють такого виділення.

Таким чином, залишається неврегульованим та відкритим питання: "Чи може спеціальний порядок розподілу грошового забезпечення нівелювати майнові права другого з подружжя на частку в спільному сумісному майні подружжя, до якого належить грошове забезпечення?" Не менш проблемним є питання розподілу та виплати депонованих коштів.

Що відбувається з депонованим грошовим забезпеченням після визнання військовослужбовця загиблим?

Після визнання військовослужбовця загиблим постає інше проблемне питання: "Яким чином має бути виплачене депоноване за зниклим безвісти військовим грошове забезпечення та чи виділяється з нього половина дружині (чоловіку) як частка у спільному сумісному майні?"

За змістом Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або зниклих безвісти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 №884, у разі визнання військовослужбовця загиблим належне, але не виплачене йому грошове забезпечення має виплачуватися визначеним вище законодавством особам за їхніми заявами. І лише за відсутності таких заяв відповідні кошти включаються до складу спадщини.

Простими словами, якщо дружина та батьки отримували першу половину грошового забезпечення, то друга половина депонованого грошового забезпечення за їхньою заявою виплачується їм же військовою частиною поза межами процедури спадкування.

Таким чином, законодавець фактично передбачив механізм виплати депонованого грошового забезпечення членам сім'ї без необхідності оформлення спадщини. Однак при цьому залишилося невирішеним принципове питання: як бути з правом дружини на половину депонованого грошового забезпечення як об'єкта спільної сумісної власності подружжя?

Проблема має не лише теоретичний характер. На практиці військові частини та нотаріуси застосовують різні підходи до оформлення за родичами першої категорії таких коштів. Одні військові частини виплачують депоноване грошове забезпечення родичам за їхніми заявами, інші вимагають свідоцтво про право на спадщину. Водночас нотаріуси нерідко відмовляються включати ці кошти до складу спадщини, оскільки законодавство передбачає їх виплату визначеному колу осіб поза межами спадкування за спеціально визначеним порядком. У результаті родичі опиняються в замкнутому колі: військова частина направляє до нотаріуса, а нотаріус – назад до військової частини. А про виділ нотаріусами чи військовими частинами дружині половини з депонованого грошового забезпечення як частки у спільному майні подружжя годі й говорити.

Варто також зауважити щодо недоцільності застосування судової практики у справі № 176/2044/24, в межах якої Верховний Суд виснував про віднесення грошового забезпечення військовослужбовця до спільної сумісної власності подружжя, на яку все частіше посилаються юристи. Фактичні обставини вказаної справи відрізняються від ситуації, коли зниклого безвісти військовослужбовця визнано померлим. У цій справі військовослужбовець перебував у полоні, після чого повернувся, а отже, питання правової долі депонованого грошового забезпечення після його смерті перед судом не поставало, а тому така судова практика не є релевантною до правовідносин виділу частки дружини з депонованого грошового забезпечення.

Така ситуація свідчить про необхідність перегляду чинного порядку виплати грошового забезпечення зниклих безвісти військовослужбовців після визнання їх загиблими. Не може одна частина грошового забезпечення розподілятися між родичами без урахування режиму спільної сумісної власності подружжя, а інша (депонована) – мати інший правовий режим. Право дружини на частку у спільному майні має враховуватися щодо всього грошового забезпечення, або ж не застосовуватися взагалі з обґрунтованим роз'ясненням законодавця щодо неможливості застосування режиму спільного сумісного майна подружжя щодо таких коштів.

Окрім того, законодавець має чітко визначити порядок виплати членам сім'ї першої категорії депонованого грошового забезпечення. Це дозволить усунути неоднозначність у застосуванні законодавства та забезпечити єдиний підхід до оформлення таких виплат військовими частинами й нотаріусами.