Військові вимагають безумовного підвищення базових виплат

Урядовці при розробці грошового державного бюджету на 2027 рік передбачили збільшення загального кошторису на грошове забезпечення Сил оборони. Але військові та деякі політики побачили в ньому обмеження прав захисників. Як повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі телеканалу "Рада", це стосується базового окладу.

За словами парламентаря, саме базовий оклад визначає розмір подальших соціальних гарантій, зокрема пенсійних нарахувань для захисників.

Кабінет міністрів закладає на наступний рік базове грошове забезпечення військового – 20 тисяч гривень. Це неприпустимо і зараз триває дискусія. Чому це важливо? Важливо те, що саме від базового грошового забезпечення, залежить велика кількість соціальних виплат в майбутньому, в тому числі пенсій,

– сказав Цимбалюк.

Депутат вказав, що наразі тривають розмови з Міністерством оборони щодо реалізації контрактів для військовослужбовців, які б передбачали вищі виплати. Втім, на фінансування таких угод, очікувано, бракує коштів вже у нинішньому кошторисі. Але при цьому Михайло Цимбалюк має надію, що показники проєкту бюджету ще зміняться до остаточного ухвалення. Для цього посадовці мають доопрацювати проєкт бюджету.

Обіцянки щодо підвищення стабільного грошового забезпечення були, але їх нині не виконали, – обурюється заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. За його словами, ставка у 20 тисяч гривень є "відвертим знущанням або насмішкою над військовими".

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Виплати за новими контрактами і так далі не розв’язують питання, велика проблема для людей саме в базовій зарплаті,

– заявив Жорін.

Підполковник ЗСУ переконаний, що фінансова стабільність безпосередньо позначається на моральному стані бійців та боєздатності всієї армії. Це надто критично в умовах, коли захисники не мають чітких термінів демобілізації, тому спроби розв'язати проблему разовими стимулами чи новими контрактами не спрацюють.

Депутати називають головною проблемою дефіцит коштів, закладених у бюджет 2027 року. Україна не може поки що отримати достатній обсяг міжнародної фінансової допомоги. Наразі в держави немає можливості підняти базове забезпечення навіть на 10 тисяч гривень.

Водночас Європейський Союз обіцяє надавати подальшу фінансову підтримку України після прогресу у реформах, які партнери вимагають.