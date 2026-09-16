Що відомо про видатки бюджету у 2027 році

Різницю планують покрити міжнародними коштами, про що розповіла очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Витрати бюджету в понад 4 рази перевищують витрати до повномасштабного вторгнення.

Безпека та оборона – 4,89 трильйона гривень або 66,8% усіх видатків бюджету. Зокрема, ресурс збільшується на майже 12%.

Але 35,7% (1,73 трильйона гривень) витрат – це саме європейські кошти на зброю та техніку, які обліковуються в спеціальному фонді бюджету, але можуть надходити в натуральній формі.

Найбільші невійськові видатки такі:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

соцзахист – 540,3 мільярда гривень;

обслуговування держборгу – 474,1 мільярда гривень;

освіта – 328,5 мільярда гривень.

Власні доходи становлять 3,2 трильйона гривень (+265,9 мільярда до 2026 року). Найбільше зростання доходів по:

ПДВ (+167,2 мільярда);

ПДФО (+106 мільярдів через зростання грошового забезпечення військових);

акцизи (+48,7 мільярда).

Росколана Підласа очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Понад 131 мільярд гривень із запланованих доходів з'являться, ЛИШЕ ЯКЩО парламент ухвалить зміни в Податковий кодекс: наприклад, збільшить ПДВ на 1 відсотковий пункт і акцизи на пальне на 4 відсоткові пункти (Я особисто оцінюю такі зміни, як малоймовірні). Крім того, якщо (тут скоріше "коли") Рада продовжить дію податку на прибуток банків у розмірі 50%, а Президент підпише закон про оподаткування цифрових платформ, то бюджет може отримати 52,5 мільярда гривень (вони також закладені в бюджет). Нарешті, від закону про посилки бюджет може отримати майже 12 мільяода гривень (не враховуючи, звісно, траншу макрофіну-2026).

Внутрішні запозичення становлять 544,4 мільярда гривень, майже на 125 мільярдів більше, ніж у 2026 році.

Потреба для покриття обов’язкових видатків (ті, що переважно обліковуються за загальним фондом) – 52,6 мільярда доларів.

Партнери підтвердили 20 мільярдів доларів. 32,6 мільярда доларів ще не покриті. Це більше, ніж соцзахист, освіта і медицина разом взяті,

– наголосила Підласа.

Народні депутати подають поправки до Державного бюджету до 1 жовтня. А надалі Бюджетний комітет готує проєкт до розгляду в першому читанні, яке очікується наприкінці жовтня.

Нагадаємо, що стали відомі й інші показники. Наприклад, мінімальна зарплата у 2027 році зросте до 9 546 гривень.