Что известно о расходах бюджета в 2027 году

Разницу планируется покрыть за счет международных средств, почему это рассказала глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Расходы бюджета более чем в 4 раза превышают расходы до полномасштабного вторжения.

Безопасность и оборона – 4,89 триллиона гривен или 66,8% всех расходов бюджета. В частности, финансирование увеличивается почти на 12%.

Однако 35,7% (1,73 триллиона гривен) расходов – это именно европейские средства на оружие и технику, которые учитываются в специальном фонде бюджета, но могут поступать в натуральной форме.

Крупнейшие невоенные расходы следующие:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

социальная защита – 540,3 миллиарда гривен;

обслуживание госдолга – 474,1 миллиарда гривен;

образование – 328,5 миллиарда гривен.

Собственные доходы составляют 3,2 триллиона гривен (+265,9 миллиарда к 2026 году). Наибольший рост доходов наблюдается по:

НДС (+167,2 миллиарда);

НДФЛ (+106 миллиардов за счет роста денежного обеспечения военнослужащих);

акцизы (+48,7 миллиарда).

Росколана Пидласа председатель бюджетного комитета Верховной Рады Более 131 миллиарда гривен из запланированных доходов поступят ТОЛЬКО ЕСЛИ парламент примет изменения в Налоговый кодекс: например, увеличит НДС на 1 процентный пункт и акцизы на топливо на 4 процентных пункта (я лично считаю такие изменения маловероятными). Кроме того, если (здесь скорее "когда") Рада продлит действие налога на прибыль банков в размере 50%, а Президент подпишет закон о налогообложении цифровых платформ, то бюджет может получить 52,5 миллиарда гривен (они также заложены в бюджет). Наконец, от закона о посылках бюджет может получить почти 12 миллиардов гривен (не учитывая, конечно, транш "Макрофин-2026").

Внутренние заимствования составляют 544,4 миллиарда гривен, почти на 125 миллиардов больше, чем в 2026 году.

Потребность в покрытии обязательных расходов (что преимущественно учитывается в общем фонде) – 52,6 миллиарда долларов.

Партнеры подтвердили 20 миллиардов долларов. 32,6 миллиарда долларов еще не покрыты. Это больше, чем социальная защита, образование и медицина вместе взятые,

– подчеркнула Пидласа.

Народные депутаты подают поправки к Государственному бюджету до 1 октября. А в дальнейшем Бюджетный комитет готовит проект к рассмотрению в первом чтении, которое ожидается в конце октября.

Напомним, что стали известны и другие показатели. Например, минимальная зарплата в 2027 году вырастет до 9 546 гривен.