Что предусматривает проект Госбюджета на 2027 год

В проекте Государственного бюджета на 2027 год правительство увеличивает финансирование социальной сферы, образования, здравоохранения, политики в отношении ветеранов, поддержки ВПЛ, регионов и общин, а также программ развития экономики, сообщает Минфин.

Доходы проекта государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в размере 5 триллионов 648 миллиардов гривен, что на 452,1 миллиарда гривен, или 8,7%, больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

В 2027 году общий объем расходов проекта государственного бюджета составит 7 триллионов 272 миллиарда гривен, что на 864,9 миллиарда гривен, или 13,5%, больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 миллиарда долларов США. Планируется привлечение средств от Европейского Союза, стран G7 в рамках финансирования ERA, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Великобритании и других международных партнеров.

Приоритеты проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Оборона и безопасность – 4 триллиона 885 миллиардов гривен, или 43,8% ВВП (+517,9 миллиарда гривен или +11,9% по сравнению с планом на 2026 год с изменениями). Больше всего средств – 2 триллиона 298,5 миллиарда гривен – будет направлено на вооружение и военную технику (+1,4 миллиарда гривен).

Поддержка экономики и бизнеса – 96 миллиардов гривен (+45,7 миллиарда гривен по сравнению с планом на 2026 год с изменениями). Наибольшая сумма – 45 миллиардов гривен – будет направлена на обеспечение граждан жильем по программе "еОселя" (+27,9 миллиарда гривен).

Для страхования бизнеса от военных рисков и другой финансовой поддержки предусмотрен ресурс в размере 58,7 миллиарда гривен.

Отдельно 8,3 миллиарда гривен планируется направить на защиту предприятий топливного сектора от таких рисков – за счет возможного повышения акциза на топливо.

Политика в отношении ветеранов – 20,5 миллиарда гривен (+3 миллиарда гривен к плану на 2026 год с изменениями). Наибольшие расходы – 12,2 миллиарда гривен – будут направлены на поддержку ветеранов в возвращении к гражданской жизни (+4,1 миллиарда гривен).

Социальные выплаты и меры Минсоцполитики – ожидается сумма в 540,3 миллиарда гривен (+72,6 миллиарда гривен к плану на 2026 год с изменениями). Наибольшая сумма – 292,8 миллиарда гривен – предусмотрена на трансферт в Пенсионный фонд для выплаты надбавок к пенсиям (+41,5 миллиарда гривен).

Расходы социальных фондов – 1 триллион 311,4 миллиарда гривен (+218,2 миллиарда гривен по сравнению с планом на 2026 год с изменениями). В частности, 1 триллион 278,8 миллиарда гривен (+213 миллиардов гривен) – расходы Пенсионного фонда, из них 292,8 миллиарда гривен – трансферт из госбюджета на выплату надбавок к пенсиям.

Поддержка ВПЛ – 83,2 миллиарда гривен (+11,6 миллиарда гривен по сравнению с планом на 2026 год с изменениями). А 39,6 миллиарда гривен – помощь на проживание ВПЛ (+0,9 миллиарда гривен).

Образование – 328,5 миллиарда гривен (+50,8 миллиарда гривен к плану на 2026 год с изменениями). Наибольшая сумма – 235,3 миллиарда гривен – зарплата работников учебных заведений (+37,5 миллиарда гривен), в частности, 192,8 миллиарда гривен – образовательная субвенция и доплаты (+32,1 миллиарда гривен).

Здравоохранение – 292,5 миллиарда гривен (+35 миллиардов гривен к плану на 2026 год с изменениями). Больше всего средств – 225 миллиардов гривен – будет направлено на программу медицинских гарантий (+33,5 миллиарда гривен).

Спорт и молодежь – 6,85 миллиарда гривен (+0,98 миллиарда гривен к плану на 2026 год с изменениями), и 6,56 миллиарда гривен – на достойное представление Украины на мировой спортивной арене (+0,86 миллиарда гривен).

Жилищная политика – 84,9 миллиарда гривен (+38,3 миллиарда гривен к плану на 2026 год с изменениями), из которых 45 миллиардов гривен – это обеспечение граждан жильем по программе "еОселя" (+27,9 миллиарда гривен).

Поддержка сельскохозяйственных производителей – 7,4 миллиарда гривен.

На государственные инвестиционные проекты и программы в 2027 году предусмотрено 116 миллиардов гривен (+3,9 миллиарда гривен).

Поддержка регионов и общин – 133,6 миллиарда гривен (+42,2 миллиарда гривен по сравнению с планом на 2026 год с изменениями). Общий объем местных бюджетов в 2027 году составит 1 триллион 34,5 миллиарда гривен (+123,9 миллиарда гривен, или 13,6% по сравнению с планом на 2026 год с изменениями).

Запланировано частичное (25%) восстановление Государственного дорожного фонда – 52,8 миллиарда гривен. 34,2 миллиарда гривен – финансирование содержания и развития дорог общего пользования государственного значения.

С 2027 года 61,5 миллиона гривен предусмотрено на поддержку пластового движения

Проект закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" будет представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Напомним, что Сергей Корецкий ранее отмечал, что правительство планирует заложить в бюджет на 2027 год около 18,5 миллиарда гривен на поддержку ветеранов. В настоящее время таких лиц в Украине более 1,5 миллиона.