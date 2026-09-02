Сколько средств будет заложено в бюджет

О планах финансирования сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время заседания Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов, которое состоялось под председательством главы Офиса Президента Кирилла Буданова.

На 2027 год планируем заложить в бюджет около 18,5 миллиарда гривен на поддержку ветеранов, которых сегодня в Украине более 1,5 миллиона,

– отметил глава правительства.

Премьер также предложил назначить отдельное ответственное лицо, которое будет координировать все приоритетные направления ветеранской политики.

Он заверил, что правительство готово помогать в решении проблемных вопросов.

Что планируется направить на поддержку

В то же время в Министерстве по делам ветеранов определили четыре основных направления работы:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

медицинская помощь, реабилитация и протезирование;

реформирование системы специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных;

обновление сети ветеранских центров;

санаторно-курортное лечение и оздоровление.

По словам министра по делам ветеранов Виталия Кима, в настоящее время ведется работа над переходом от модели сопровождения ветеранов к единому маршруту, который будет охватывать все вопросы – от увольнения с военной службы до получения комплекса необходимых услуг.

В то же время Корецкий поручил Киму проработать вопрос жилищной программы для ветеранов из числа вынужденных переселенцев, а также расширить доступ военнослужащих к медицинской помощи, реабилитации и протезированию.

Есть четкие задачи Президента и определены конкретные направления работы по усилению поддержки ветеранов и членов их семей,

– подчеркнул премьер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству к празднику Покрова, 1 октября, когда отмечается День защитников и защитниц Украины, подготовить программу изменений для ветеранов. Он поставил задачу проработать изменения в законодательство и создать отдельный ветеранский кодекс.