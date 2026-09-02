Скільки грошей закладуть у бюджет

Про плани щодо фінансування повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів, яке відбулося під головуванням керівника Офісу Президента Кирила Буданова.

На 2027 рік плануємо закласти в бюджет близько 18,5 мільярда гривень на підтримку ветеранів, яких сьогодні в Україні понад 1,5 мільйона,

– зазначив очільник уряду.

Прем'єр також запропонував визначити окрему відповідальну особу, яка координуватиме всі пріоритетні напрями ветеранської політики.

Він запевнив, що уряд готовий допомагати у вирішенні проблемних питань.

На що хочуть спрямувати підтримку

Водночас у Міністерстві у справах ветеранів визначили чотири основні напрями роботи:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

медична допомога, реабілітація та протезування;

реформування системи фахівців із супроводу ветеранів і демобілізованих;

оновлення мережі ветеранських просторів;

санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

За словами міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, наразі ведеться робота над переходом від моделі супроводу ветеранів до єдиного маршруту, який охоплюватиме усі питання – від звільнення з військової служби до отримання комплексу необхідних послуг.

Водночас Корецький доручив Кіму опрацювати питання житлової програми для ветеранів з-поміж вимушених переселенців, а також розширити доступ для військових до медичної допомоги, реабілітації та протезування.

Є чіткі завдання Президента і визначені конкретні напрямки роботи для посилення підтримки ветеранів та членів їхніх сімей,

– наголосив прем'єр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду до свята Покрови, 1 жовтня, коли відзначають День захисників та захисниць України, підготувати програму змін для ветеранів. Він дав завдання опрацювати зміни до законодавства і створити окремий ветеранський кодекс.