Якою буде мінімальна зарплата у 2027 році

Наразі "мінімалка" становить 8 647 гривень, про що нагадав народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року мінімальна оплата праці дійсно становить 8 647 гривень або 52 гривні на годину.

З зарплати наразі сплачують:

податок на доходи фізичних осіб – 18%;

військовий збір – 5%.

Тобто з мінімалки вираховують загалом 1 988 гривень. А на руки людина отримує 6 659 гривень.

Цьогоріч мінімальна зарплата вперше зросла з 2024 року. Тоді вона становила 8 тисяч гривень.

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Що ще повідомив нардеп щодо бюджету

Як повідомив Ярослав Железняк, прожитковий мінімум на одну особу становитиме 3 559 гривень на місяць з 1 січня 2027 року. Це +350 гривень або +10,9%.

Для працездатних – 3 691 гривня, для непрацездатних – 2 878 гривень.