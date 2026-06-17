Що варто знати про Бюджетну декларацію

План розробили на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас у ньому врахували можливість тривалішої активної фази бойових дій. Деталі 17 червня розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Варто зазначити, що документ узгодили з міжнародними партнерами та зобов'язаннями України за програмами зовнішньої фінансової підтримки. Він передбачає таку зміну показників:

мінімальна заробітна плата – у наступному році зростатиме випереджальними темпами щодо інфляції;

– у наступному році зростатиме випереджальними темпами щодо інфляції; натомість прожитковий мінімум планують щороку підвищувати на показник інфляції та додаткові 2 відсоткові пункти.

Також держава планує й надалі підтримувати ветеранів і людей, які постраждали через війну. Окрему увагу приділять створенню умов для повернення українців з-за кордону та відновлення людського капіталу.

Прогнози щодо інших ключових орієнтирів мають такий вигляд:

прискорення зростання реального ВВП очікують на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році;

очікують на рівні 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році; водночас середня заробітна плата зросте з 35 010 гривень до 44 083 гривні, а інфляція сповільниться з 8,9% до 5,1%.

Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України Це виважена та послідовна бюджетна політика уряду, яка закладає фундамент макроекономічної стабільності й сталого відновлення економіки.

Нагадаємо, раніше про презентацію декларації розповіла нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, Кабмін хоче зберегти видатки, які передбачає бюджет 2026 року: фінансування програм харчування школярів, скринінгу здоров'я 40+, оплати праці педагогів і заходів з демографічного розвитку країни.