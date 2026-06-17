Что нужно знать о Бюджетной декларации

План разработан на основе базового сценария, который предусматривает улучшение ситуации с безопасностью с 2027 года. В то же время в нем учтена возможность более длительной активной фазы боевых действий. Подробности 17 июня рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Смотрите также В Украине готовят масштабную пенсионную реформу: в Верховной Раде рассказали об основных деталях

Стоит отметить, что документ согласован с международными партнерами и обязательствами Украины по программам внешней финансовой поддержки. Он предусматривает следующие изменения показателей:

минимальная заработная плата – в следующем году будет расти опережающими темпами по отношению к инфляции;

– в следующем году будет расти опережающими темпами по отношению к инфляции; прожиточный минимум планируется ежегодно повышать на показатель инфляции и дополнительные 2 процентных пункта.

Также государство планирует и в дальнейшем поддерживать ветеранов и людей, пострадавших от войны. Особое внимание будет уделено созданию условий для возвращения украинцев из-за рубежа и восстановления человеческого капитала.

Прогнозы по другим ключевым показателям выглядят следующим образом:

ускорение роста реального ВВП ожидается на уровне 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году;

на уровне 4,5% в 2027 году, 5,3% в 2028 году и 6,7% в 2029 году; в то же время средняя заработная плата вырастет с 35 010 гривен до 44 083 гривен, а инфляция замедлится с 8,9% до 5,1%.

Юлия Свириденко, премьер-министр Украины Это взвешенная и последовательная бюджетная политика правительства, которая закладывает фундамент макроэкономической стабильности и устойчивого восстановления экономики.

Напомним, ранее о презентации декларации рассказала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк. По её словам, Кабмин хочет сохранить расходы, предусмотренные бюджетом на 2026 год: финансирование программ питания школьников, скрининга здоровья людей старше 40 лет, оплаты труда педагогов и мер по демографическому развитию страны.