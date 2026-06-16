Що відомо про Бюджетну декларацію

Бюджетну декларацію на 2027 – 2029 роки представив Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко, повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Дивіться також Бюджет не передбачає гроші для військових: як уряд фінансувати зарплати захисників

За словами нардепки, зустріч ініціювала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. На ній був присутній Кабінет міністрів у повному складі.

Бюджетна декларація передбачає два сценарії: закінчення війни і продовження війни,

– зазначила представниця Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Які пріоритети державної декларації

Водночас пріоритети Бюджетної декларації на 2027 – 2029 роки Мінфін визначив у збереженні соціальної підтримки українців, підвищенні соціальних стандартів та підготовці до нових викликів під час відбудови держави.

Зокрема, уряд хоче зберегти видатки, які передбачає бюджет 2026 року. Йдеться про фінансування програм харчування школярів, скринінгу для дорослих 40+, оплати праці педагогів та заходів з демографічного розвитку країни.

Також Кабмін прогнозує поступове підвищення мінімальної зарплати:

у 2027 році – на 10,4%;

у 2028 році – на 8,7%;

у 2029 році – на 7,1%.

Відповідно, має зрости і прожитковий мінімум в Україні:

у 2027 році – на 10,9%;

у 2028 році – на 8,9%;

у 2029 році – на 7,1%.

Разом з тим уряд планує реалізовувати протягом наступних трьох років нові державні програми, залежно від розвитку економічної ситуації.

А Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін також обговорює реформу оплати праці.

Що буде з державним бюджетом

У декларації мінфін прогнозує, що у 2027 році Україна знову буде більше запозичувати коштів. Відтак, на кінець 2026 року державний борг очікувано може сягнути 106,1% ВВП, а наступного – до 113% ВВП.

Держава матиме у 2027 році велику потребу у фінансуванні міжнародних партнерів – близько 2 трильйонів 134,5 мільярда гривень.

Очікується, що фінансову підтримку надаватимуть:

Світовий банк;

Євросоюз;

країни G7;

Велика Британія;

Міжнародний валютний фонд.

Ця сума включає також грант від ЄС та кредит від Великої Британії, повернення якого здійснюється коштом заморожених активів Росії.

Водночас уряд прогнозує, що дефіцит бюджету швидко скоротиться, якщо активні бойові дії завершаться:

18,5% ВВП – у 2026 році;

17,7% ВВП – у 2027 році;

11,1% ВВП – у 2028 році;

та 5,5% ВВП – у 2029 році.

Уряд сподівається, що бюджетні видатки після покращення безпекової ситуації зменшуватимуться, оскільки воєнні витрати скоротяться. Вони мають досягти піку у 2027 році, а потім почати знижуватися:

4,77 трильйона гривень – у 2026 році;

5,05 трильйона гривень – у 2027 році;

4,87 трильйона гривень – у 2028 році;

4,55 трильйона гривень – у 2029 році.

Що буде з курсом та інфляцією

За базовим сценарієм Бюджетної декларації, який передбачає завершення війни, інфляція у 2027 році має сягнути 8,9%. Тоді як курс долара до кінця року зросте до 48,3 гривні.