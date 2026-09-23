Военные требуют безусловного повышения базовых выплат

При разработке государственного бюджета на 2027 год правительственные чиновники предусмотрели увеличение общей сметы на денежное обеспечение Сил обороны. Однако военные и некоторые политики усмотрели в этом ограничение прав защитников. Как сообщил народный депутат Михаил Цимбалюк в эфире телеканала "Рада", это касается базового оклада.

По словам парламентария, именно базовый оклад определяет размер дальнейших социальных гарантий, в частности пенсионных начислений для защитников.

Кабинет министров закладывает на следующий год базовое денежное обеспечение военнослужащего – 20 тысяч гривен. Это недопустимо, и сейчас идет дискуссия. Почему это важно? Важно то, что именно от базового денежного обеспечения зависит большое количество социальных выплат в будущем, в том числе пенсий,

– сказал Цимбалюк.

Депутат указал, что в настоящее время ведутся переговоры с Министерством обороны относительно заключения контрактов с военнослужащими, которые предусматривали бы более высокие выплаты. Впрочем, на финансирование таких соглашений, как и ожидалось, не хватает средств уже в нынешней смете. Но при этом Михаил Цимбалюк надеется, что показатели проекта бюджета еще изменятся до окончательного утверждения. Для этого чиновники должны доработать проект бюджета.

Обещания о повышении стабильного денежного обеспечения были, но их пока не выполнили, – возмущается заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. По его словам, ставка в 20 тысяч гривен является "откровенным издевательством или насмешкой над военными".

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Выплаты по новым контрактам и так далее не решают проблему, большая проблема для людей заключается именно в базовой зарплате,

– заявил Жорин.

Подполковник ВСУ убежден, что финансовая стабильность напрямую сказывается на моральном состоянии бойцов и боеспособности всей армии. Это особенно критично в условиях, когда у защитников нет четких сроков демобилизации, поэтому попытки решить проблему разовыми стимулами или новыми контрактами не сработают.

Депутаты называют главной проблемой дефицит средств, заложенных в бюджет на 2027 год. Украина пока не может получить достаточный объем международной финансовой помощи. В настоящее время у государства нет возможности повысить базовое обеспечение даже на 10 тысяч гривен.

В то же время Европейский Союз обещает оказывать дальнейшую финансовую поддержку Украине после достижения прогресса в реформах, которых требуют партнеры.