Какие условия выдвинул Евросоюз

Об этом стало известно после встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, которая оказалась довольно напряженной, пишет Bloomberg.

После встречи фон дер Ляйен заявила, что Европа продолжит поддерживать Украину, однако подчеркнула, что объем бюджетной помощи будет зависеть от продвижения реформ.

Дополнительная оборонная поддержка уже в пути. И по мере продвижения реформ в Верховной Раде будет увеличиваться и бюджетная поддержка,

– написала она в соцсети X.

По словам председателя Еврокомиссии, в 2026 году у ЕС еще есть 37 миллиардов евро, доступных для Украины.

Почему возникла напряженность между Киевом и партнерами

Издание отмечает, что после более чем четырех лет полномасштабной войны европейские союзники все острее реагируют на рост финансовых запросов Украины.

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Одним из главных вопросов остается финансирование украинского бюджета:

Киев обратился к международным партнерам с просьбой о помощи в покрытии непредвиденного дефицита в размере примерно 27 миллиардов евро, или 30 миллиардов долларов;

Украина также призывает ЕС ускорить выплату кредита в размере 90 миллиардов евро.

В то же время в ЕС не согласны с частью украинских расчетов относительно необходимого финансирования. Европейские партнеры предлагают, чтобы дополнительные средства также предоставили другие страны:

Канада;

Норвегия;

и Япония.

Зеленский заявил, что переговоры о финансировании продолжатся. По его словам, представители Киева и Брюсселя должны провести новую встречу через семь–десять дней.

Президент выразил надежду, что сторонам удастся найти решение по поводу финансовых потребностей Украины.

Вместе с тем во время встречи, по словам источников, Киев выразил возмущение решением ЕС снять санкции с двух российских олигархов и разочарование нежеланием некоторых стран поставлять ракеты-перехватчики для защиты городов от атак России зимой.

Напомним, в настоящее время Украина остро нуждается в финансовой поддержке со стороны партнеров. Из-за удорожания войны и усиления атак России в оборонном бюджете страны образовалась огромная "дыра", которую Киев уже попросил закрыть у союзников.