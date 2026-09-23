Які умови висунув Євросоюз

Про це стало відомо після зустрічі очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, яка видалася досить напруженою, пише Bloomberg.

Після зустрічі фон дер Ляєн заявила, що Європа продовжить підтримувати Україну, однак підкреслила, що обсяг бюджетної допомоги залежатиме від просування реформ.

Більше оборонної підтримки вже на шляху. І в міру того, як реформи просуваються у Верховній Раді, збільшуватиметься і бюджетна підтримка,

– написала вона у соцмережі X.

За словами президентки Єврокомісії, у 2026 році ЄС ще має 37 мільярдів євро, доступних для України.

Чому виникла напруга між Києвом та партнерами

Видання зазначає, що після понад чотирьох років повномасштабної війни європейські союзники дедалі гостріше реагують на зростання фінансових запитів України.

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Одним із головних питань залишається фінансування українського бюджету:

Київ попросив міжнародних партнерів про допомогу для покриття непередбаченого дефіциту приблизно у 27 мільярдів євро, або 30 мільярдів доларів;

Україна також закликає ЄС прискорити виплату кредиту на 90 мільярдів євро.

Водночас у ЄС не погоджуються з частиною українських розрахунків щодо необхідного фінансування. Європейські партнери пропонують, щоб додаткові кошти також надали інші країни:

Канада;

Норвегія;

та Японія.

Зеленський заявив, що переговори щодо фінансування продовжаться. За його словами, представники Києва та Брюсселя мають провести нову зустріч через сім – десять днів.

Президент висловив сподівання, що сторонам вдасться знайти рішення щодо фінансової потреби України.

Разом з тим під час зустрічі, за словами джерел, Київ висловив обурення рішенням ЄС зняти санкції з двох російських олігархів та розчарування небажанням деяких країн постачати ракети-перехоплювачі для захисту міст від атак Росії взимку.

Нагадаємо, наразі Україна гостро потребує фінансової підтримки від партнерів. Через здорожчання війни та посилення атак Росії в оборонному бюджеті країни виникла величезна "діра", яку Київ вже попросив закрити союзників.