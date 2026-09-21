Як розповіла народна депутатка ("Голос") Галина Васильченко в ефірі 24 Каналу, від початку повномасштабного вторгнення законодавчий орган працює у режимі безперервного засідання. За її словами, зараз нардепи беруть участь у засіданнях ПАРЄ, ОБСЄ та Міжпарламентського союзу, а також працюють в округах. Водночас спікер має повноваження зібрати сесійну залу в будь-який день, якщо виникне така необхідність.

Рекордні витрати на оборону та зарплати військовим

Зараз триває активна фаза формування державного бюджету на 2027 рік. До 1 жовтня парламентарі повинні подати свої правки до цього документа. Головною статтею витрат залишається оборона, на яку планують виділити майже 5 трильйонів гривень.

Всі ми очікуємо, щоб Міністерство фінансів і Міністерство оборони надали чіткі пропозиції щодо того, як вони бачать збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців. Це нагальне і дуже важливе питання,

– підкреслила Васильченко.

Окрім цього, депутати планують відстоювати фінансову спроможність місцевих громад. Вони виступатимуть проти зменшення частки податку на доходи фізичних осіб для міст і сіл із 64% до 60%, а також проти вилучення реверсної дотації. Саме місцеві бюджети зараз найшвидше реагують на запити військових підрозділів, оперативно закуповуючи дрони та пікапи.

Податки на посилки та співпраця з урядом

Комунікацію з новим очільником уряду Сергієм Корецьким депутатка оцінює позитивно, адже він особисто зустрічається з фракціями та аргументує необхідність ухвалення урядових ініціатив. Проте деякі рішення викликають дискусії. Зокрема, народна обраниця не підтримала скасування податкових пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

Слушно було б вводити це в дію тільки після завершення бойових дій, після завершення воєнного стану і зі вступом в Європейський Союз. Тоді б це було більш справедливо,

– вважає Васильченко.

Також народна депутатка попередила про можливу реєстрацію урядового законопроєкту, який передбачає запровадження ПДВ для мікробізнесу та фізичних осіб-підприємців. Ця ініціатива вже викликала значне обурення в підприємницькому середовищі.

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