Для бізнесу ці цифри означають значно більше, ніж просто статистика митних порушень. За кожною такою справою можуть стояти затримані поставки, проблеми з виконанням контрактів та необхідність відстоювати свої інтереси в суді. Але чи кожне порушення на митниці є контрабандою? Не завжди це саме контрабанда, і для бізнесу ця різниця принципова. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Де закінчується адміністративна і починається кримінальна відповідальність

Показники Держмитслужби стосуються порушень митних правил, а не кількості доведених злочинів. Тому робити висновок, що в Україні саме на стільки ж зросла контрабанда, було б некоректно. Водночас статистика показує, чому підприємцям варто уважніше перевіряти документи й походження імпортної продукції.

Розберемо, де закінчується адміністративна відповідальність, за яких умов виникає кримінальний ризик і чи може відповідати продавець, який сам товар через кордон не перевозив.

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У повсякденному спілкуванні контрабандою нерідко називають будь-який товар, ввезений із порушенням митного законодавства. Однак із юридичного погляду таке прирівнювання є неправильним.

Порушення митних правил – це адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена Митним кодексом України. Йдеться, зокрема, про недекларування товарів, порушення встановлених строків, неправомірні дії з товарами під митним контролем, а також переміщення товарів із приховуванням від митного контролю за відсутності ознак кримінального правопорушення. Контрабанда – значно серйозніше правопорушення, за яке встановлена кримінальна відповідальність. Після повернення кримінальної відповідальності за товарну контрабанду закон розділив її на два окремі склади: для звичайних товарів та для підакцизної продукції.

Помилка в декларації та умисні дії – не одне й те ж

Для встановлення наявності або відсутності факту правопорушення має велике значення, яким чином було здійснено переміщення товару. Уявимо ситуацію: якщо під час митного оформлення підприємство допустило помилку в документах, це ще не означає, що це вчинення контрабанди. Головний принцип митного контролю полягає в тому, щоб з'ясувати, умисною була помилка чи випадковою під час ввезення товару через кордон, а після доведення правопорушення встановити, чи підлягає особа адміністративній або кримінальній відповідальності, та чи доведено всі ознаки складу діяння.

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Тому помилка в декларації та умисне приховування товару – не одне й те саме. Для кваліфікації мають значення конкретні дії особи, а не лише претензія митного органу. Для товарної контрабанди законодавець встановив вартісні межі, досягнення яких за наявності інших ознак складу злочину може бути підставою для кримінальної відповідальності.

Коли за порушення митних правил вже загрожує кримінальна відповідальність?

Не кожне порушення під час переміщення товарів через митний кордон закінчується кримінальною справою. Тут важливо, що саме переміщують через кордон і скільки коштує товар.

У 2026 році для звичайних товарів кримінальна відповідальність настає, якщо їхня вартість становить від 8,32 мільйона гривень. Для підакцизних товарів ця сума значно менша – від 1,248 мільйона. Якщо йдеться про великий розмір, пороги становлять відповідно 16,64 мільйона та 2,496 мільйона гривень. Якщо вартість товару нижча за ці межі, це ще не означає, що відповідальності не буде. Залежно від обставин порушення може йтися про адміністративну відповідальність за Митним кодексом України. Водночас для зброї, боєприпасів і культурних цінностей діють окремі правила кримінальної відповідальності, які не залежать від зазначених вартісних порогів.

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Проте сама лише вартість товару не визначає кримінальну відповідальність. Слідству необхідно довести передбачений законом спосіб незаконного переміщення, умисел особи та інші обов'язкові елементи відповідного складу злочину. Це особливо важливо для бізнесу, оскільки навіть значна вартість товарної партії не робить будь-яку помилку в митній декларації кримінальним правопорушенням.

Також не варто думати, що менша сума звільняє від покарання. Якщо вартість товару не дотягує до порогів статей 201-3 чи 201-4 КК України, порушнику все одно загрожує відповідальність – за Митним кодексом або іншими статтями Кримінального кодексу.

Хто саме нестиме кримінальну відповідальність?

Одне з найбільш практичних питань для підприємців стосується кола осіб, які можуть нести відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон. Поширеною є думка, що всі ризики автоматично покладаються на компанію, яка зазначена як імпортер у документах. Насправді ситуація складніша. У справах про порушення митних правил відповідальність визначається з урахуванням конкретної статті Митного кодексу України та статусу особи, яка вчинила відповідні дії. Для підприємств особливе значення мають дії їхніх посадових осіб, уповноважених на здійснення митних операцій.

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У кримінальному провадженні відповідальність є персональною. Вона може стосуватися не лише безпосереднього організатора переміщення товару, а й інших осіб, якщо доведено їхню участь у злочині. Залежно від фактичних обставин це можуть бути керівники підприємств, відповідальні працівники, посередники, перевізники або інші учасники схеми. Однак сама по собі участь у перевезенні, оформленні чи продажу товару не означає автоматичного визнання особи співучасником контрабанди.

Найбільше запитань виникає щодо продавців, які взагалі не брали участі в перетині кордону.

Уявімо ситуацію: компанія придбала імпортну електроніку, побутову техніку або інше обладнання в українського постачальника. Згодом з'ясовується, що товар потрапив на територію України з порушенням митного законодавства. Чи означає це, що покупець або наступний продавець автоматично відповідатиме за контрабанду? Ні. Для притягнення особи до кримінальної відповідальності необхідно встановити її власні протиправні дії та передбачені законом ознаки відповідного кримінального правопорушення. Сам факт придбання товару, який раніше був незаконно ввезений іншою особою, не доводить участі покупця в контрабанді. Однак це не виключає інших правових ризиків.

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Якщо буде встановлено, що продавець знав про незаконне походження товару, брав участь у відповідній схемі або вчиняв інші протиправні дії, його поведінка може отримати самостійну кримінально-правову оцінку. Крім того, навіть добросовісний покупець за певних обставин може зіткнутися з вилученням товару в межах провадження, необхідністю підтверджувати законність його придбання та захищати свої майнові права.

Отже, між кримінальною відповідальністю за контрабанду та комерційними ризиками придбання товару сумнівного походження необхідно проводити чітке розмежування.

Якщо бізнес придбав неналежно оформлений товар

Для бізнесу найбільш небезпечною є ситуація, коли формально товар придбаний за договором, але фактично неможливо встановити його походження або підтвердити законність попередніх операцій. Наявність видаткової накладної чи рахунку сама по собі не гарантує, що товар був належним чином ввезений в Україну. Так само відсутність у покупця копії митної декларації не є автоматичним доказом незаконного імпорту.

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Усе залежить від характеру операції, статусу сторін та документів, які повинні супроводжувати відповідний товар. Особливу обережність варто проявляти, якщо постачальник пропонує значно нижчу за ринкову ціну, наполягає на непрозорих розрахунках, відмовляється надати документи про походження продукції або не може пояснити, яким чином вона потрапила на український ринок.

Такі обставини не доводять вчинення правопорушення, проте є достатньою підставою для додаткової перевірки контрагента. На практиці підприємцям доцільно не обмежуватися перевіркою реєстраційних даних постачальника. Не менш важливо з'ясувати, чи має він реальні можливості виконати договір, чи відповідають первинні документи фактичному руху товару, чи узгоджуються між собою найменування, кількість та характеристики продукції.

Окремо варто передбачати в договорах гарантії постачальника щодо законності походження товару, належного виконання митних формальностей та відповідальності за недостовірність наданої інформації.

У зовнішньоекономічній діяльності неможливо повністю виключити ризик митного спору. Навіть належним чином організований імпорт може супроводжуватися питаннями щодо класифікації товарів, їхньої митної вартості або документального підтвердження заявлених відомостей.

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Підприємствам варто ретельно перевіряти імпортні операції

Проте існує принципова різниця між добросовісною господарською діяльністю, під час якої виник спір із митницею, та свідомою участю в незаконному переміщенні товарів. Підприємству варто заздалегідь вибудувати внутрішню систему перевірки імпортних операцій, визначити відповідальних осіб, контролювати документообіг, перевіряти постачальників і зберігати документи, що підтверджують походження та рух товарів.

Якщо митний орган вже виявив порушення, важливо своєчасно оцінити його правову кваліфікацію, з'ясувати підстави претензій і забезпечити належний захист прав підприємства та його посадових осіб.

Не кожен протокол про порушення митних правил означає доведеність вини. Так само початок кримінального провадження ще не свідчить про те, що особа вчинила злочин. Не будемо забувати про презумпцію невинуватості: особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді. Остаточні висновки мають ґрунтуватися на доказах і відповідати встановленій законом процедурі.

Зростання кількості виявлених митних правопорушень у 2026 році – привід для українського бізнесу уважніше ставитися до походження товарів та умов співпраці з постачальниками.

Для підприємців важливо пам'ятати, що товар, який дешевший та перебуває на території України, не завжди кращий. Треба знати не лише, що він вже перебуває на території України, а й розуміти, звідки він походить, хто його привіз та чи все офіційно було оформлено на митному кордоні. Адже вигідна закупівля може виявитися невигідною, бо стане дуже дорогою, якщо потім доведеться витрачати час і кошти на судові спори, повернення вилученого майна та захист посадових осіб підприємства.

Краще одразу перевірити законність операції до підписання договору, а не після того, як цим товаром будуть цікавитися правоохоронні органи.