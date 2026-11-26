В інтерв'ю голові німецького медіахолдингу Матіасу Депфнеру Джаред Кушнер детально розкрив труднощі діалогу з Кремлем.

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Що сказав Кушнер про переговори

Кушнер прокоментував намагання російського диктатора домогтися поступок від Києва щодо відступу з Донбасу.

Після багатьох-багатьох годин спілкування з Путіним та російською делегацією ми зі Стівом (Віткоффом – 24 Канал) зробили висновок, що територіальне питання наразі перебуває у певній безвихідній ситуації– сказав Кушнер.

Ще одним серйозним викликом на перемовинах представник США назвав організацію координації з європейськими союзниками. На його думку, складнощі виникли через відсутність єдиного координатора процесів.

За словами Кушнера, проблемою виявилося те, що "там немає жодної людини, яка б насправді керувала цим процесом".

Він також повідомив, що європейську сторону не включили до переговорів в Абу-Дабі саме через ставлення Москви. Російський диктатор бачить у діях партнерів України загрозу для себе.

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Кушнер пояснив, що це сталося, оскільки "Путін бачить багато провокаційних заяв і дій з боку Європи і вважає, що вони не готові до миру, а прагнуть стратегічної поразки Росії".

Водночас дипломат окремо наголосив, що жодних рішень американська сторона не ухвалюватиме "без узгодження з Європою та без згоди України".

Зростання спроможностей та майбутнє України

Кушнер також дав оцінку змінам усередині нашої держави за воєнні роки, окремо відзначивши колосальний розвиток Збройних Сил.

Сьогоднішня Україна значно відрізняється від України до війни– підкреслив він.

Спецпредставник переконаний, що Україна повинна зберегти та посилити набуті військові можливості. Він зауважив, що в майбутньому держава стане "ключовою складовою європейської безпеки, як би ви це не називали".

Водночас в інтерв'ю Кушнер співав дифірамби російському диктатору. Американець назвав Путіна "дуже організованим" і "гросмейстером політики".