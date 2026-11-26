В интервью главе немецкого медиахолдинга Матиасу Депфнеру Джаред Кушнер подробно рассказал о сложностях в диалоге с Кремлем.

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Что сказал Кушнер о переговорах

Кушнер прокомментировал попытки российского диктатора добиться уступок от Киева в отношении отступления с Донбасса.

После многих-многих часов общения с Путиным и российской делегацией мы со Стивом (Виткоффом – 24 Канал) пришли к выводу, что территориальный вопрос в настоящее время находится в некоторой безвыходной ситуации– сказал Кушнер.

Еще одним серьезным вызовом на переговорах представитель США назвал организацию координации с европейскими союзниками. По его мнению, сложности возникли из-за отсутствия единого координатора процессов.

По словам Кушнера, проблемой оказалось то, что "там нет ни одного человека, который бы на самом деле руководил этим процессом".

Он также сообщил, что европейскую сторону не включили в переговоры в Абу-Даби именно из-за позиции Москвы. Российский диктатор видит в действиях партнеров Украины угрозу для себя.

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Кушнер пояснил, что это произошло, потому что "Путин видит много провокационных заявлений и действий со стороны Европы и считает, что они не готовы к миру, а стремятся к стратегическому поражению России".

В то же время дипломат отдельно подчеркнул, что никаких решений американская сторона не будет принимать "без согласования с Европой и без согласия Украины".

Рост потенциала и будущее Украины

Кушнер также дал оценку изменениям внутри нашего государства за годы войны, особо отметив колоссальное развитие Вооруженных Сил.

"Сегодняшняя Украина значительно отличается от Украины до войны– подчеркнул он.

Спецпредставитель убежден, что Украина должна сохранить и укрепить приобретенный военный потенциал. Он отметил, что в будущем государство станет "ключевой составляющей европейской безопасности, как бы вы это ни называли".

В то же время в интервью Кушнер пел дифирамбы российскому диктатору. Американец назвал Путина "очень организованным" и "гроссмейстером политики".