Такую оценку стиля ведения переговоров российского лидера Кушнер дал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру. Чиновник подчеркнул, что вместе со спецпосланником Стивом Виткоффом заметил стремление Москвы существенно изменить вектор диалога с Соединенными Штатами.

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Что сказал Кушнер

Кушнер подробно описал атмосферу встреч с российским диктатором и его подход к ведению переговорного процесса.

Президент Путин очень организован. Кому-то может нравиться то, что он сделал, кому-то нет, но он, безусловно, гроссмейстер политики. Он – историческая личность. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен, очень вдумчив. Когда мы разговариваем, он много записывает, а затем четко излагает свою позицию– отметил Джаред Кушнер.

Американский дипломат подчеркнул, что глава Кремля имеет четкое видение собственных интересов и готов к возобновлению контактов с Вашингтоном.

"Совершенно понятно, что он очень глубоко понимает вопросы и занимает по ним очень твердую позицию. По моей оценке и оценке Стива, он не просто хочет мира – он хочет попытаться изменить отношения с Америкой и хочет посмотреть, есть ли способ начать все заново", – подчеркнул переговорщик.

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В то же время он отметил, что сейчас переговоры о прекращении войны в Украине столкнулись с трудностями и зашли в тупик вокруг вопроса о территориях.

Пока американцы восхваляют российского диктатора, он продолжает терроризировать и убивать мирное население Украины. Как только в сети появились слова Кушнера, Путин дважды в течение часа нанес баллистический удар по Киеву. Пострадали 7 человек.

А утром диктатор убил в Харькове двух человек, еще 3 человека получили травмы в результате атаки на многоэтажное здание.