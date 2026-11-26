Про це він розповів в інтерв'ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру у подкасті MD Meets.

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Як Кушнер пояснив затримку переговорів?

За словами спецпосланця, до переговорного процесу його залучили приблизно рік тому. У листопаді 2025 року, як він стверджує, сторони почали досягати певного прогресу.

Однак наприкінці грудня, за версією Кушнера, відбулася атака на резиденцію Путіна, після якої російський лідер нібито змінив свою позицію щодо переговорів.

Кушнер зазначив, що з лютого до вересня 2026 року американська сторона регулярно спілкувалася з представниками України та Росії. Водночас, за його словами, переговорникам не вдалося досягти достатньої гнучкості, щоб узгодити позиції сторін.

Він також заявив, що в певний момент учасники переговорів почали оцінювати, яких результатів можуть досягти на полі бою.

Яке питання стало головною перешкодою для миру?

Кушнер вважає, що наразі найбільші труднощі виникають через територіальне питання.

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За його словами, після численних зустрічей із Путіним та представниками Росії американська сторона зрозуміла, що позиції щодо територій залишаються фактично заблокованими.

Спецпосланець наголосив, що потрібно з’ясувати, на яких умовах російський лідер готовий погодитися на мирну угоду. Також важливо зрозуміти, чи можна узгодити ці вимоги з позицією президента України Володимира Зеленського та європейських партнерів.

Що відомо про заявлену атаку на резиденцію Путіна?

Наприкінці грудня 2025 року Росія заявила, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна в Новгородській області безпілотниками. У Москві тоді повідомляли про намір переглянути переговорну позицію.

Україна відкинула звинувачення. Володимир Зеленський назвав заяви Росії неправдивими та повідомив, що українська сторона поінформувала про це США.

Водночас американська розвідка дійшла висновку, що Україна не намагалася атакувати резиденцію російського диктатора. За наявною інформацією, українські безпілотники могли бути спрямовані на військовий об’єкт у цьому регіоні, який розташований далеко від резиденції.

Згодом Дональд Трамп також заявив, що не вірить у те, що атака на резиденцію Путіна відбулася.