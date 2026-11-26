Об этом он рассказал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets.

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Как Кушнер объяснил задержку переговоров?

По словам спецпосланника, его привлекли к переговорному процессу примерно год назад. В ноябре 2025 года, как он утверждает, стороны начали добиваться определенного прогресса.

Однако в конце декабря, по версии Кушнера, произошла атака на резиденцию Путина, после чего российский лидер якобы изменил свою позицию в отношении переговоров.

Кушнер отметил, что с февраля по сентябрь 2026 года американская сторона регулярно общалась с представителями Украины и России. В то же время, по его словам, переговорщикам не удалось добиться достаточной гибкости, чтобы согласовать позиции сторон.

Он также заявил, что в определенный момент участники переговоров начали оценивать, каких результатов они могут достичь на поле боя.

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Какой вопрос стал главным препятствием на пути к миру?

Кушнер считает, что в настоящее время наибольшие трудности возникают из-за территориального вопроса.

По его словам, после многочисленных встреч с Путиным и представителями России американская сторона поняла, что позиции по территориям остаются фактически заблокированными.

Спецпосланник подчеркнул, что необходимо выяснить, на каких условиях российский лидер готов согласиться на мирное соглашение. Также важно понять, можно ли согласовать эти требования с позицией президента Украины Владимира Зеленского и европейских партнеров.

Что известно о заявленной атаке на резиденцию Путина?

В конце декабря 2025 года Россия заявила, что Украина якобы атаковала резиденцию Путина в Новгородской области с помощью беспилотников. В Москве тогда сообщали о намерении пересмотреть переговорную позицию.

Украина отклонила обвинения. Владимир Зеленский назвал заявления России ложными и сообщил, что украинская сторона проинформировала об этом США.

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В то же время американская разведка пришла к выводу, что Украина не пыталась провести атаку на резиденцию российского диктатора. По имеющейся информации, украинские беспилотники могли быть направлены на военный объект в этом регионе, расположенный вдали от резиденции.

Впоследствии Дональд Трамп также заявил, что не верит в то, что атака на резиденцию Путина имела место.