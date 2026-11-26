Чому Трамп демонструє близькість до Путіна, як це сприймають американці та який сигнал Вашингтон надсилає союзникам – спікер Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

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Чому Трамп називає Путіна своїм другом

Після зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї Дональд Трамп опублікував фотографію з російським диктатором, підписавши її словами "Мій друг".

За словами Добрянського, такі заяви не можна вважати лише особистими жартами президента. Але Трамп не висловлює позицію всіх американців, більшість яких підтримують Україну ще від початку російської агресії у 2014 році.

Він навіть сам у відповіді казав: "Я не можу говорити за американців чи за Америку, коли я називаю президента Путіна моїм другом"– зазначив Добрянський.

До слова після зустрічі в Китаї Трамп також порівняв саміт із Ялтинською конференцією 1945 року. Така аналогія привернула увагу через історичний контекст домовленостей великих держав про повоєнний устрій світу.

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Який сигнал Трамп надсилає союзникам

На думку Добрянського, слова американського президента мають значно ширший вплив, ніж просто демонстрація особистих симпатій. Їх сприймають як сигнал від Сполучених Штатів інші держави.

Це заява, яка розходиться різними країнами, перекладається сотнями мов і залишається в думці громадян у всьому світі. Вони сприймають це як позицію президента Трампа – президента країни, яка мала б стояти в першому ряду демократичних держав– пояснив експерт.

Втім така риторика болісна не лише для українців, а й для всіх, хто розуміє наслідки російської агресії.

Нагадаємо, Україна не потрапила до підсумкової декларації саміту Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна в Китаї. За словами президента Фінляндії Александра Стубба, американська сторона наполягла на вилученні відповідного пункту.

Добрянський вважає, що персоналізований підхід Трампа до міжнародної політики створює ризики для союзників США. Коли особисті стосунки лідерів виходять на перший план, інтереси партнерів та міжнародні зобов'язання можуть відходити на другий.

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Путін роками проводить політику агресії та розширення російського впливу. Тому демонстративна прихильність до нього з боку президента США може посилювати позиції Кремля на міжнародній арені.

Водночас Україні важливо підтримувати контакти не лише з Білим домом, а й із Конгресом та іншими американськими інституціями, які можуть впливати на рішення щодо підтримки Києва.